Selena Gomez abre o jogo sobre saúde mental

Selena Gomez não poupou sinceridade em sua participação no podcast Therapuss, comandado por Jake Shane. Entre risadas e momentos de reflexão, a cantora e atriz falou sobre carreira, saúde mental, sua marca de beleza e os preparativos para o casamento com o produtor Benny Blanco.

Logo no início da conversa, Gomez destacou a importância da Rare Beauty — empresa que fundou em 2020 e que destina parte dos lucros a projetos voltados para saúde mental. “Compartilhar minha história foi uma forma de aliviar o peso e, ao mesmo tempo, ajudar outras pessoas”, disse, ao lembrar do momento em que tornou público seu diagnóstico de transtorno bipolar.

A artista contou que essa vivência mudou sua forma de trabalhar: “Tudo em que me envolvo precisa retribuir de alguma maneira. Meu público são as pessoas que não se sentem vistas ou ouvidas.”

Sobre o cuidado com a mente, Selena foi direta: “Acredito em terapia. Tomo meus medicamentos e me sinto sortuda por estar estável.”

Mas não foi só de temas sérios que o bate-papo viveu. O relacionamento com Benny Blanco também ganhou destaque. Juntos desde 2023 e noivos desde o fim de 2024, eles planejam subir ao altar assim que terminarem projetos pessoais. “Nunca me senti tão segura de algo”, declarou.

Ela também revelou como a amizade com o produtor se transformou em romance. Após anos de encontros ocasionais no meio musical, a conexão veio de forma inesperada. “Estávamos trabalhando em Single Soon e, depois de horas conversando, pedi para ele me apresentar alguém. Ele me chamou para um jantar… e logo estávamos juntos”, relembrou. Entre risos, Selena contou que Blanco hesitou no início por medo da repercussão: “Eu só disse: ‘Não me importo. Me beija’.”

Selena Gomez revela música antiga que quer gravar novamente

Recentemente, a atriz e cantora Selena Gomez comentou sobre seu repertório musical no podcast Therapuss.

Segundo a Billboard, durante a entrevista, ela disse ao apresentador Jake Shane que sua música favorita é “Who Says”, o single principal do último álbum, When the Sun Goes Down. A faixa alcançou a 21ª posição na Billboard Hot 100 em julho de 2011.

Vale lembrar que antes de lançar sua carreira solo, a cantora e atriz de 33 anos liderou a banda de pop-rock Selena Gomez & the Scene, lançando três álbuns de estúdio entre 2009 e 2012.

“É o momento mais poderoso quando a interpreto”, disse. “Sinceramente, esse é o único motivo pelo qual eu faria uma turnê novamente… seria se eu pudesse cantar ‘Who Says’.”

Selena não faz turnês desde 2016 e afirmou que precisaria “reduzir uma oitava em relação a cada ano em que a cantei” se fosse cantá-la hoje. Ela também está aberta a regravar a faixa, observando que sua voz na versão original soa “jovem”.

“Preciso refazê-la”, disse ela. “Eu deveria regravá-la.”

Vale destacar que a estrela de Emilia Pérez também se abriu sobre a mensagem empoderadora da música e revelou que certa vez chorou ao ouvi-la no rádio durante uma viagem ao exterior.

“Eu pensei: ‘Por que diabos estou chorando com a minha própria música?’”, afirmou. “Mas foi porque era a eu pequena que estava lá dizendo essas mensagens realmente poderosas que eu ainda preciso ouvir.”

De acordo com a publicação, em outra parte da entrevista, a fundadora da Rare Beauty relembrou como se conectou com a amiga Taylor Swift há quase duas décadas, depois que ambas terminaram com os Jonas Brothers.

“Ela e eu gostamos de dizer que a melhor coisa que tiramos desses relacionamentos foi uma da outra”, disse a Shane. “Nos tornamos melhores amigas, criamos um vínculo após o término, como as meninas fazem. Depois, continuamos juntas durante todos os altos e baixos que vieram depois, e aqui estamos agora, 16 anos depois.”