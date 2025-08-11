Demi Lovato e Joe Jonas emocionam fãs com reencontro nos palcos

Os fãs de Demi Lovato e Joe Jonas tiveram um momento de nostalgia no último domingo (10) durante o primeiro show da turnê comemorativa de 20 anos dos Jonas Brothers. No palco, os dois artistas reviveram um dos capítulos mais icônicos de suas carreiras: cantar juntos sucessos que marcaram a franquia Camp Rock, do Disney Channel.

A apresentação aconteceu no MetLife Stadium, em Nova Jersey estado natal dos irmãos Jonas. Demi Lovato subiu de surpresa ao palco e, junto de Joe Jonas, interpretou This Is Me e Wouldn’t Change a Thing, músicas que se tornaram hinos para uma geração inteira de adolescentes no final dos anos 2000.

O reencontro foi carregado de emoção, já que os artistas não cantavam essas canções juntos há cerca de dez anos. “Poderia ter sido ainda mais tempo”, brincou Demi, após Joe mencionar a longa pausa desde a última vez que dividiram os vocais das faixas.

O momento arrancou aplausos entusiasmados do público, que cantou cada verso em coro.

Demi Lovato e Joe Jonas se conheceram durante as gravações de Camp Rock (2008), onde interpretaram Mitchie Torres e Shane Gray, personagens que viviam um romance na trama. O sucesso foi tão grande que gerou uma sequência, Camp Rock 2: The Final Jam (2010), e também aproximou os dois fora das câmeras, levando a um breve relacionamento naquele mesmo ano.

A parceria artística se estendeu para os palcos na época, quando Demi se juntou aos Jonas Brothers em turnês mundiais. Embora tenham seguido caminhos musicais distintos nos anos seguintes, a conexão entre eles permaneceu como um marco na memória dos fãs.

Demi Lovato e Joe Jonas: Bastidores e interação nas redes sociais

Horas antes do show, Demi e Joe já vinham provocando o reencontro nas redes sociais. Em um vídeo publicado no Instagram, os dois aparecem andando juntos pelos corredores do estádio enquanto dublavam Wouldn’t Change a Thing. A cena divertiu o público e reacendeu o clima de ansiedade para a noite.

Demi também compartilhou um vídeo do momento da performance no palco, agradecendo aos Jonas Brothers pelo convite: “Obrigada por me receber, @jonasbrothers”. O post recebeu comentários carinhosos, incluindo emojis de aplausos e risadas deixados por seu marido, Jordan Lutes, conhecido artisticamente como Jutes.

Jutes, que estava nos bastidores, também registrou a entrada triunfal de Demi no palco. Em sua conta, ele escreveu: “Não poderia estar mais orgulhoso… te amo muito, querida”. O gesto reforçou o clima de apoio e celebração que marcou a noite.

A participação de Demi Lovato abriu a turnê de aniversário dos Jonas Brothers com um momento histórico. Para muitos fãs, ver os dois cantores juntos novamente foi como reviver a adolescência.

O show não apenas celebrou duas décadas de carreira dos irmãos, mas também reforçou o impacto duradouro de Camp Rock e da geração Disney que moldou parte da música pop dos anos 2000.