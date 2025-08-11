Selena Gomez revela condição para voltar aos palcos

Selena Gomez, 33 anos, deixou claro que, se algum dia decidir voltar aos palcos para uma nova turnê, há uma condição inegociável: incluir a música Who Says no repertório. O sucesso, lançado como single principal do álbum When the Sun Goes Down (2011), de sua antiga banda Selena Gomez & The Scene, ocupa um lugar especial em sua trajetória artística.

Durante entrevista ao podcast Therapuss, a artista revelou a conexão profunda que mantém com a canção.

“É o momento mais poderoso quando consigo cantá-la. Honestamente, esse é o único motivo pelo qual eu faria uma turnê novamente… se pudesse apresentar Who Says”, confessou.

Longe dos palcos desde 2016, Selena reconhece que a música precisaria passar por adaptações para ser apresentada hoje. Segundo ela, a execução vocal teria que ser ajustada: “Eu teria que diminuir uma oitava para cada ano que passou desde que a cantei pela última vez. Preciso refazê-la, preciso editá-la.”

Apesar das mudanças necessárias, a cantora continua orgulhosa da mensagem empoderadora que a faixa transmite. Ela recorda um momento marcante ao ouvi-la no rádio: “Pensei: ‘Por que estou chorando ao som da minha própria música?’ Era porque era a minha versão mais jovem dizendo mensagens poderosas que ainda preciso ouvir.”

O hiato de apresentações ao vivo não diminuiu o envolvimento de Selena com a música. Neste ano, ela lançou I Said I Love You First, álbum colaborativo com o noivo, o produtor Benny Blanco.

O trabalho nasceu de conversas cotidianas, como revelou à série de podcasts Countdown To, do Spotify: “Acordávamos, conversávamos sobre o que estava na nossa cabeça e como aquilo nos fazia sentir. Não planejávamos escrever uma música, mas algumas ideias simplesmente surgiam.”

Benny acrescentou que estava sempre atento às palavras de Selena, transformando falas espontâneas em versos: “Às vezes, ela dizia algo tão bom que eu imediatamente anotava no celular, pensando: ‘Isso é perfeito para uma música’.”

A importância de Who Says na carreira de Selena

Lançada em 2011, Who Says rapidamente se tornou um hino de autoestima e aceitação, conquistando fãs em todo o mundo. A letra, que encoraja ouvintes a ignorarem críticas e valorizarem a própria identidade, continua a ressoar com o público mais de uma década depois. Para Selena, revisitar essa faixa em uma nova turnê não seria apenas uma questão de nostalgia, mas também de reafirmação pessoal e artística.

Embora não haja planos concretos para uma volta aos palcos, as declarações recentes despertam curiosidade sobre um possível retorno. Para muitos fãs, a simples possibilidade de ouvir Who Says novamente ao vivo já é motivo suficiente para esperar ansiosamente.

Com um repertório marcado por sucessos e um público fiel, Selena Gomez mantém seu espaço na música pop e deixa aberta a porta para um futuro reencontro com os palcos, desde que sua música mais emblemática esteja presente.