Maluma alerta sobre segurança de crianças em shows após episódio no México

Cantor interrompe apresentação para falar sobre riscos auditivos

Maluma alerta sobre segurança de crianças em shows após episódio no México - (crédito: TMJBrazil)
Durante um show no Palácio de los Deportes, na Cidade do México, Maluma protagonizou um momento inesperado ao interromper sua apresentação para chamar a atenção de uma fã.

O motivo: a mulher havia levado um bebê de cerca de um ano ao evento, aparentemente sem qualquer proteção auricular.

O artista colombiano, de 31 anos, demonstrou preocupação genuína com a saúde da criança, destacando o perigo que o som alto de um espetáculo pode representar para o sistema auditivo de um bebê.

“Quantos anos ele tem? Um? Menos? Você acha que é uma boa ideia trazer uma criança tão pequena para um show com volume tão alto?”, questionou, visivelmente desconfortável com a situação.

O cantor ressaltou que a exposição prolongada a níveis elevados de decibéis pode causar danos irreversíveis à audição, principalmente em crianças que ainda estão em fase de desenvolvimento.

“Esse bebê nem sabe o que está fazendo aqui. Na próxima vez, proteja os ouvidos dele. É sua responsabilidade”, disse, acrescentando que não faria o mesmo com sua própria filha.

Maluma, cujo nome verdadeiro é Juan Luis Londoño Arias, tornou-se pai em julho de 2024, quando ele e sua parceira, Susana Gomez, receberam a primeira filha, Paris. Desde então, o cantor tem falado abertamente sobre como a paternidade transformou sua forma de ver o mundo e suas prioridades.

“Agora que sou pai, jamais levaria minha filha a um show nessas condições. Quero ser consciente e responsável, porque eles dependem da gente”, afirmou.

O artista contou que a chegada de Paris o motivou a adotar hábitos mais saudáveis, como dormir cedo e manter uma rotina de exercícios, visando prolongar sua saúde e acompanhar cada fase da vida da menina.

Maluma: Conciliando carreira e vida familiar

Apesar de seguir firme nos palcos e manter a energia que o consagrou no reggaeton, Maluma reconhece que sua postura está mais equilibrada e madura desde que assumiu o papel de pai. Ele destacou que conciliar a vida pública e a intimidade familiar é um desafio, mas algo que tem conseguido administrar.

“A essência continua a mesma, mas estou mais calmo, mais centrado. Estou curtindo o palco e, ao mesmo tempo, aproveitando minha família. É difícil achar esse equilíbrio, mas estou conseguindo”, afirmou.

O episódio no México evidenciou não apenas a preocupação de Maluma como artista, mas também como pai que entende a importância de cuidar e proteger os mais novos. Sua atitude repercutiu nas redes sociais, gerando debates sobre a responsabilidade de pais e responsáveis ao levar crianças para ambientes com som intenso.

Mais do que um momento viral, a intervenção de Maluma serve como alerta sobre a importância da segurança e do bem-estar infantil em eventos de grande porte. Para o cantor, respeito e consciência devem andar lado a lado com a diversão.

DH
DH

Djenifer Henz - TMJBrazil

    Por Djenifer Henz - TMJBrazil
    postado em 11/08/2025 23:35
    x