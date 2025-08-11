Luísa Sonza celebra diamante de “Escândalo Íntimo” e planeja pausa criativa

Luísa Sonza encerra mais um ciclo marcante em sua carreira ao receber o certificado de diamante da Pró-Música Brasil pelo álbum Escândalo Íntimo, lançado em 2023.

A certificação reconhece projetos que atingem 300 mil unidades equivalentes, considerando vendas físicas, downloads e streams de áudio e vídeo. A marca foi superada com folga: o disco ultrapassou 1 bilhão de streams apenas em 2024.

O projeto consolidou-se como um dos álbuns pop nacionais mais ouvidos do ano, impulsionado por sucessos como Sagrado Profano, Campo de Morango, A Dona Aranha e Chico.

A faixa Sagrado Profano, por exemplo, já soma mais de 163 milhões de reproduções no Spotify. Além das canções solo, Escândalo Íntimo reuniu um time de peso com participações de Maiara & Maraisa, Marina Sena, Baco Exu do Blues, KayBlack, Tokischa, Demi Lovato, Duda Beat e Caetano Veloso.

O álbum não apenas conquistou o público, mas também rendeu indicações e prêmios expressivos. No Grammy Latino, Luísa foi indicada nas categorias de Melhor Álbum Pop Contemporâneo em Língua Portuguesa e Melhor Canção em Língua Portuguesa por Chico. Já no Prêmio Multishow, foram sete indicações. No cenário internacional, a artista recebeu o troféu Força Global no Billboard Women in Music Awards, nos Estados Unidos, onde apresentou pela primeira vez a versão em inglês de Chico.

A música, inspirada no relacionamento da cantora com Chico Moedas, foi um dos grandes pontos de interesse na época do lançamento. Após o fim do namoro, motivado por uma traição, Luísa passou a alterar a letra durante as apresentações, adaptando a canção ao novo momento pessoal.

Luísa Sonza: Olhar para o futuro

Apesar do êxito de Escândalo Íntimo, Luísa Sonza sinaliza que pretende desacelerar antes de entregar seu próximo álbum, provisoriamente chamado LS4. Segundo ela, o novo projeto será desenvolvido com mais tempo e maturação. Em entrevista coletiva após show no Rio de Janeiro, a cantora contou que a produção do trabalho anterior foi intensa e acelerada, algo que deseja fazer diferente desta vez.

“Escândalo Íntimo foi incrível, mas um processo muito doloroso, de colocar tudo pra fora rapidamente. Agora quero respirar e criar com calma”, afirmou. Luísa garantiu que o lançamento do LS4 ainda levará algum tempo, mas reforçou que o período de pausa é estratégico para oferecer ao público algo mais elaborado e conectado à sua evolução artística.

Com a conquista do diamante e uma presença cada vez mais forte fora do Brasil, Luísa Sonza se consolida como um dos principais nomes da música pop nacional contemporânea. Entre hits, colaborações internacionais e prêmios, a artista demonstra que sabe equilibrar intensidade criativa e estratégia de carreira, mantendo-se fiel à própria essência enquanto prepara seu próximo passo.