Justin Bieber surpreende com clipe “YUKON”

Justin Bieber surpreendeu fãs ao divulgar o vídeo oficial de “YUKON”, faixa do seu mais recente álbum “SWAG”. Diferente das estreias tradicionais, o cantor escolheu revelar o clipe primeiramente em suas redes sociais, Instagram e Twitter, e apenas após uma hora e meia disponibilizou no YouTube, dando início a uma nova fase com forte influência do R&B em sua carreira.

A produção, dirigida por Cole Bennett, famoso por trabalhos com grandes nomes do rap como Juice WRLD, traz uma atmosfera inédita para o artista pop. Essa é a primeira colaboração entre Bieber e Bennett, cuja assinatura já aparece em vídeos de enorme sucesso, como “Lucid Dreams”, que acumula mais de 1,1 bilhão de visualizações.

Gravado durante uma viagem que passou por cenários deslumbrantes da Espanha e da Itália, o clipe apresenta ainda uma novidade para os seguidores: o filho do cantor, Jack Blues, faz sua estreia nas telas, embora com o rosto preservado por decisão dos pais, que mantêm a privacidade do menino desde o nascimento.

Além disso, Hailey Bieber, esposa do astro, marca presença pela quarta vez em um vídeo musical do marido. Ela já havia aparecido em “Popstar” (DJ Khaled & Drake), “10,000 Hours” (Dan + Shay feat. Justin Bieber) e “Stuck With U” (Ariana Grande e Justin Bieber), fortalecendo a imagem do casal no universo pop.

Outro detalhe que chama a atenção no clipe é a palavra “Skylrk” estampada no barco onde a família aparece relaxando. A referência é à grife fundada por Justin Bieber após o rompimento com o ex-empresário Scooter Braun, antigo sócio na marca Drew House, mostrando que o artista segue investindo em seus próprios negócios paralelamente à música.

Justin Bieber compartilha fotos com o filho Jack Blues

Justin Bieber compartilhou que estava curtindo um tempo de qualidade com seu filho de 11 meses, Jack Blues.

Segundo a Billboard, o astro pop postou uma série de selfies nas redes sociais, mostrando momentos com Jack Blues, que comemorará seu primeiro aniversário em 22 de agosto.

Justin Bieber postou três fotos, com o rosto de Jack intencionalmente escondido nas imagens. Na primeira foto, o cantor olha para a câmera enquanto os pezinhos do filho aparecem no enquadramento. As duas imagens seguintes capturam momentos de ternura, com Justin Bieber beijando carinhosamente a nuca de seu filho, Jack Blues.

Vale lembrar que Jack Blues e Hailey também aparecem no videoclipe da nova música de Justin, “Yukon”, lançado em 5 de agosto. O vídeo em preto e branco, dirigido por Cole Bennett, mostra a família Bieber tomando sol a bordo de um iate que lembra o logotipo da nova marca de roupas de Justin, Skylrk. O vídeo captura momentos de ternura enquanto o casal abraça o filho e beija seus dedinhos enquanto cria um retrato de família.

Vale destacar que “Yukon” marca a estreia oficial de Jack Blues em um clipe, enquanto Hailey já fez aparições em vários videoclipes de seu marido.

Justin Bieber lança videoclipe da faixa ‘Yukon’

Justin Bieber liberou o videoclipe de Yukon, onde passa um tempo em família com a esposa Hailey e seu filho Jack Blues.

Segundo a Billboard, no clipe em preto e branco dirigido por Cole Bennett, eles aproveitam o sol enquanto relaxam em um iate que lembra o logotipo de sua nova marca de roupas, Skylrk, acariciam seu filho pequeno e beijam seus dedos dos pés enquanto pintam um adorável retrato de família.

“Filmamos isso algumas semanas atrás, ao longo de alguns dias na Espanha e na Itália. Filmamos com FX3 e GoPro, imprimimos em filme 16mm. Vou me lembrar dessas memórias pelo resto da minha vida. Obrigado por tudo“, escreveu Cole no Instagram, marcando Justin e Hailey.

Vale destacar que este vídeo marca a estreia de Jack Blues em videoclipes, enquanto Hailey fez participações especiais em vários outros vídeos ao lado do marido, incluindo “Popstar“, de DJ Khaled e Drake, “10,000 Hours”, de Dan + Shay e Justin Bieber, e “Stuck with U”, de Ariana Grande e Bieber.

Vale lembrar que “Yukon” foi destaque no último álbum de Justin Bieber, “Swag“, que estreou em segundo lugar na Billboard 200 no mês passado. A faixa estreou em 17º lugar na Billboard Hot 100, tornando-se a segunda música mais bem colocada do disco, depois de “Daisies“, que chegou ao segundo lugar.