Taylor Swift: Selena Gomez revela como nasceu amizade com ela

Em uma conversa sincera e emocionante no podcast Therapuss, Selena Gomez, aos 33 anos, contou detalhes inéditos da sua longa e especial amizade com Taylor Swift, 35, que já dura mais de 16 anos. A cantora e atriz relembrou como elas se aproximaram logo após o fim dos seus relacionamentos com os irmãos Jonas — Selena com Nick Jonas e Taylor com Joe Jonas — e como esse momento marcou o início de uma conexão que ultrapassou o tempo.

“Eu namorei o Nick e a Taylor, o Joe. Era uma fase de muita inocência, éramos jovens, mas tudo acabou se transformando em algo muito bonito”, revelou Selena. Ela acrescentou que, na época, tinham 15 e 18 anos respectivamente, e descreveu Taylor como “a Taylor louca e cacheada, cheia de pulseiras até o braço”.

Mais do que simples amigas, Selena contou que elas criaram laços profundos, construídos justamente após os términos — “como acontece entre garotas” — e que passaram por altos e baixos juntas. “E aqui estamos, firmes e fortes, 16 anos depois”, afirmou, mostrando que o tempo só reforçou o vínculo entre as duas estrelas.

Além disso, Selena compartilhou uma lembrança especial: Taylor Swift tocou para ela, antes do lançamento oficial, o hit “Love Story”, que depois se tornaria um dos maiores sucessos da carreira da cantora. “Eu estava em um quarto de hotel e ouvi aquela música linda, que instantaneamente me tocou. Ela me disse que não sabia se seria o primeiro single, mas queria compartilhar comigo”, recordou Selena.

A amizade das duas é constantemente celebrada publicamente. Recentemente, Selena postou em seu Instagram fotos ao lado de Taylor, cercadas por balões metálicos, e descreveu o último ano como o “mais lindo” da sua vida. Taylor, por sua vez, não esconde o carinho: apoiou o noivado de Selena com o produtor Benny Blanco e até brincou que será a florista no casamento da amiga.

Taylor Swift anuncia “The Life of a Showgirl”, seu 12º álbum de estúdio

Na madrugada desta terça-feira (12), Taylor Swift surpreendeu seus milhões de fãs ao anunciar oficialmente o lançamento de seu décimo álbum de estúdio. Intitulado The Life of a Showgirl, o novo projeto já está disponível para pré-venda no site oficial da artista. O comunicado veio na esteira de uma enxurrada de rumores e supostos vazamentos que circularam intensamente nas redes sociais ao longo da segunda-feira (11), alimentando a expectativa em torno da novidade.

Antes mesmo do anúncio, a comunidade de fãs da cantora, conhecida como swifties, teve uma de suas teorias confirmadas. Na manhã de segunda, as especulações giravam em torno de uma possível participação de Taylor no podcast New Heights, apresentado por seu namorado, o jogador de futebol americano Travis Kelce, e por seu cunhado, Jason Kelce. Poucas horas antes da revelação do novo álbum, a conta oficial do programa publicou um breve teaser do episódio em que Taylor aparece ao lado de Travis. O episódio completo vai ao ar nesta quarta-feira (13), às 20h (horário de Brasília).

Para marcar a contagem regressiva até o anúncio, Taylor Swift adicionou um cronômetro especial em seu site oficial. O contador estava programado para zerar às 12h12 (horário da Costa Leste dos Estados Unidos) desta terça-feira. Quando o momento chegou, a artista publicou nos reels um vídeo colaborativo com o New Heights, no qual revela o título The Life of a Showgirl e exibe a capa do álbum. No entanto, a imagem aparece propositalmente desfocada, deixando no ar um clima de mistério sobre o conteúdo visual e conceitual do projeto.

Até agora, Taylor Swift não confirmou a data oficial de lançamento nem divulgou a tracklist. Segundo informações presentes em seu site, a entrega dos materiais adquiridos na pré-venda está prevista para ocorrer até 13 de outubro, sugerindo que o álbum deve chegar ao público nos próximos meses.

O post de divulgação de “The Life of a Show Girl” já conta com mais de 80 milhões de visualizações no Instagram e 3,8 milhões de curtidas.

Rumores e vazamentos em torno de The Life of a Showgirl de Taylor Swift

A expectativa pelo novo trabalho começou a ganhar força quando a Taylor Nation, página oficial de relacionamento com fãs, publicou, na manhã de segunda-feira, uma sequência de doze fotos da cantora usando figurinos laranjas durante a The Eras Tour. A legenda escolhida fazia referência a uma falada artista: “Pensando naquele momento em que ela disse: ‘Até a próxima era… ’”.

Pouco depois, o New Heights divulgou a prévia de um episódio com “uma convidada especial”, acompanhada apenas de uma silhueta misteriosa. Em questão de minutos, os fãs identificaram que a figura era, de fato, Taylor Swift.

No decorrer do dia, surgiram na internet imagens que seriam do suposto vinil do álbum, revelando não apenas a lista de faixas, mas também fotos de bastidores do ensaio fotográfico e os créditos de composição e produção. Caso as informações se confirmem, The Life of a Showgirl marcará o retorno da parceria de Taylor com os produtores Max Martin e Shellback, com quem ela não trabalhava desde Reputation (2017). Outro detalhe que chamou a atenção foi a possível ausência de Jack Antonoff, colaborador de longa data de Taylor Swift. Se o vazamento estiver correto, este será o primeiro álbum de estúdio da artista em 11 anos sem a participação do produtor.