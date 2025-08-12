Selena Gomez revela segredo da amizade com Taylor Swift

Quem poderia imaginar que o fim de relacionamentos com os Jonas Brothers fosse o ponto de partida para uma amizade sólida e duradoura entre duas das maiores estrelas da música pop? Em uma entrevista franca e cheia de bom humor no podcast “Therapuss with Jake Shane”, Selena Gomez abriu seu coração e contou como o término com Nick Jonas foi o que uniu seu caminho ao de Taylor Swift, criando uma conexão que já ultrapassa uma década e meia.

Selena e Taylor, que tiveram seus próprios capítulos com os irmãos Jonas – Selena com Nick entre 2008 e 2010, e Taylor com Joe em 2008 –, afirmam que foi justamente o término que as aproximou de verdade. “Nos juntamos por causa dos términos. Coisa de garota mesmo”, contou Selena, aos risos, lembrando do início dessa relação tão especial.

Apesar de já se conhecerem enquanto ainda estavam namorando, a amizade só floresceu após o fim dos romances. “Foi tudo muito fofo, éramos muito jovens. Todo mundo se conhecia e gostava um do outro. A gente não fazia ideia do que estava fazendo”, relembrou Selena, mostrando que o acaso às vezes cria histórias lindas.

Mais do que uma simples amizade, o vínculo entre as duas artistas acompanhou os altos e baixos da vida e da carreira de cada uma. “A melhor coisa que tiramos daqueles relacionamentos foi uma à outra. A gente se acompanhou em todos os momentos, e olha só, já se passaram 16 anos”, celebrou a cantora.

Selena também dividiu uma lembrança que prova a intimidade entre as duas: ela foi uma das primeiras pessoas a ouvir “Love Story”, um dos maiores hits que lançou Taylor ao estrelato, ainda num quarto de hotel, antes da música ser oficialmente lançada. “Lembro de pensar: ‘essa é uma das músicas mais bonitas que já ouvi na vida’”, contou, emocionada.

Para encerrar, Selena fez um elogio que reflete a admiração que tem pela amiga. “Ela é incrível. Uma verdadeira camaleoa”, disse, destacando o talento multifacetado de Taylor Swift que sempre a surpreende.

Selena Gomez revela condição para voltar aos palcos

Selena Gomez, 33 anos, deixou claro que, se algum dia decidir voltar aos palcos para uma nova turnê, há uma condição inegociável: incluir a música Who Says no repertório. O sucesso, lançado como single principal do álbum When the Sun Goes Down (2011), de sua antiga banda Selena Gomez & The Scene, ocupa um lugar especial em sua trajetória artística.

Durante entrevista ao podcast Therapuss, a artista revelou a conexão profunda que mantém com a canção.

“É o momento mais poderoso quando consigo cantá-la. Honestamente, esse é o único motivo pelo qual eu faria uma turnê novamente… se pudesse apresentar Who Says”, confessou.

Longe dos palcos desde 2016, Selena reconhece que a música precisaria passar por adaptações para ser apresentada hoje. Segundo ela, a execução vocal teria que ser ajustada: “Eu teria que diminuir uma oitava para cada ano que passou desde que a cantei pela última vez. Preciso refazê-la, preciso editá-la.”

Apesar das mudanças necessárias, a cantora continua orgulhosa da mensagem empoderadora que a faixa transmite. Ela recorda um momento marcante ao ouvi-la no rádio: “Pensei: ‘Por que estou chorando ao som da minha própria música?’ Era porque era a minha versão mais jovem dizendo mensagens poderosas que ainda preciso ouvir.”

O hiato de apresentações ao vivo não diminuiu o envolvimento de Selena com a música. Neste ano, ela lançou I Said I Love You First, álbum colaborativo com o noivo, o produtor Benny Blanco.

O trabalho nasceu de conversas cotidianas, como revelou à série de podcasts Countdown To, do Spotify: “Acordávamos, conversávamos sobre o que estava na nossa cabeça e como aquilo nos fazia sentir. Não planejávamos escrever uma música, mas algumas ideias simplesmente surgiam.”

Benny acrescentou que estava sempre atento às palavras de Selena, transformando falas espontâneas em versos: “Às vezes, ela dizia algo tão bom que eu imediatamente anotava no celular, pensando: ‘Isso é perfeito para uma música’.”

A importância de Who Says na carreira de Selena

Lançada em 2011, Who Says rapidamente se tornou um hino de autoestima e aceitação, conquistando fãs em todo o mundo. A letra, que encoraja ouvintes a ignorarem críticas e valorizarem a própria identidade, continua a ressoar com o público mais de uma década depois. Para Selena, revisitar essa faixa em uma nova turnê não seria apenas uma questão de nostalgia, mas também de reafirmação pessoal e artística.

Embora não haja planos concretos para uma volta aos palcos, as declarações recentes despertam curiosidade sobre um possível retorno. Para muitos fãs, a simples possibilidade de ouvir Who Says novamente ao vivo já é motivo suficiente para esperar ansiosamente.

Com um repertório marcado por sucessos e um público fiel, Selena Gomez mantém seu espaço na música pop e deixa aberta a porta para um futuro reencontro com os palcos, desde que sua música mais emblemática esteja presente.