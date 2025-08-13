Doechii: a rapper que conquistou o mundo em 2024

Mesmo sem ter se apresentado no AFROPUNK Experience, em São Paulo, no fim de 2024, Doechii já cultiva uma legião de admiradores no país. A norte-americana, de 26 anos, é considerada uma das vozes mais promissoras do rap atual e carrega quase uma década de trajetória, embora só tenha rompido a barreira do mainstream no último ano, impulsionada pelo aclamado Alligator Bites Never Heal (2024) e colaborações certeiras com estrelas como The Weeknd, Katy Perry e Tyler, The Creator.
Com flow intenso e letras afiadas, Doechii começou a publicar faixas no SoundCloud em 2016 e, rapidamente, chamou a atenção de gravadoras. Seu primeiro single nas plataformas, Girls, saiu em 2018 e marcou o início de uma ascensão constante. No Brasil, seu nome começou a circular com força a partir de setembro de 2024, quando dividiu vocais com Katy Perry na faixa I’M HIS, HE’S MINE, do álbum 143. A parceria veio poucos dias depois do lançamento de Alligator Bites Never Heal, apontado como divisor de águas na carreira da rapper.
O sucesso se consolidou com DENIAL IS A RIVER, que já acumula mais de 356 milhões de reproduções no Spotify e chegou ao 21º lugar na Billboard Hot 100. No Grammy Awards de fevereiro, Doechii viveu outro marco: venceu na categoria “Melhor Álbum de Rap” e fez uma performance arrebatadora que rendeu elogios até de Lady Gaga, assumidamente fascinada pelo trabalho da artista.
Em março, a rapper lançou a versão estendida do álbum vencedor do Grammy, acompanhada do single Anxiety. Mesmo com opiniões divididas, a música viralizou no TikTok antes da estreia e se tornou seu maior hit, com 398 milhões de streams no Spotify e garantindo a ela o primeiro Top 10 na Billboard Hot 100.
Doechii comenta apoio de Lady Gaga e anuncia turnê comemorativa
Na última segunda-feira (04), a rapper Doechii concedeu uma entrevista à revista norte-americana People. A conversa foi revelada logo após suas apresentações no Lollapalooza Chicago, realizado no último fim de semana. Durante a entrevista, Doechii falou sobre uma de suas maiores referências artísticas: a cantora Lady Gaga, que recentemente demonstrou apoio público à sua carreira.
A artista compartilhou sua reação ao ser mencionada por Lady Gaga em uma entrevista concedida à edição britânica da revista Vogue, publicada em julho. Na ocasião, Gaga elogiou o talento de Doechii com palavras marcantes: “Não é comum ver alguém surgir já com uma caneta que soa imediatamente lendária. É isso que a Doechii representa para mim.”
Doechii se mostrou profundamente emocionada com o reconhecimento vindo de uma de suas maiores ídolas e revelou ter ficado em choque ao receber a notícia.
“Eu literalmente dei um grito. Sou a maior fã da Lady Gaga, e ela é tão dedicada à criatividade e a ultrapassar limites. Então, para uma lenda como ela dizer isso sobre mim, foi algo que me validou de forma muito humilde.”
A rapper também falou sobre um encontro que teve com a intérprete de Abracadabra nos bastidores do iHeartRadio Music Awards deste ano. Questionada se chegaram a conversar tanto naquele momento quanto após a entrevista de Gaga à Vogue, Doechii explicou que, mesmo sem ter tido uma troca direta de palavras, a experiência foi marcante.
“Não pedi conselhos. Acho que quando você encontra a Lady Gaga, ela tem uma essência natural. Você simplesmente ouve, nem precisa perguntar nada. Ela se entrega naturalmente às pessoas.”
Doechii anuncia nova turnê
Durante sua apresentação no Lollapalooza Chicago, Doechii aproveitou o palco para anunciar as datas de sua nova turnê, que antecede o lançamento de um novo projeto musical. Por meio de suas redes sociais, a artista compartilhou um comunicado acompanhado do cronograma completo de apresentações pelos Estados Unidos.
A nova turnê celebra o primeiro aniversário de sua mixtape Alligator Bites Never Heal, trabalho que consolidou ainda mais seu nome no cenário do hip-hop contemporâneo.
“Uma última vez. Este projeto acabou de completar um ano, e antes de eu desaparecer para criar o próximo mundo, estou voltando para a estrada: o capítulo final desta era. Obrigada pelas memórias, pela magia, pelo amor. Vamos encerrar isso juntos.”
A turnê tem início marcado para o dia 14 de outubro em Chicago e se encerra no dia 10 de novembro em Seattle. Além de várias cidades dos Estados Unidos, a rapper também se apresentará no Canadá, em data única, no dia 17 de outubro, em Toronto. Entre as paradas confirmadas estão Boston, Washington D.C., Charlotte, Atlanta, Dallas, Houston, Phoenix, San Diego e San Francisco — locais onde Doechii promete levar a potência de sua arte em apresentações memoráveis.