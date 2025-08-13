Selena Gomez descarta turnês e explica motivo

Selena Gomez, ex-estrela do Disney Channel, confirmou que não pretende retornar aos palcos para turnês, seguindo os passos de Miley Cyrus. Em entrevista ao podcast Therapy with Jake Shane, a cantora comentou sobre sua relação complexa com shows:

“Fazer turnês é algo agridoce para mim. Me pergunto se existe uma forma diferente de fazer isso, porque quando me perguntam, geralmente digo ‘não’. Mas acredito que haja uma maneira de tentar algo novo”, declarou.

A decisão de Gomez não é inédita: a última turnê da artista, a Revival em 2016, foi interrompida após 35 apresentações devido a problemas de saúde relacionados ao lúpus. No ano seguinte, a cantora passou por um transplante de rim, o que a levou a limitar drasticamente suas apresentações públicas. Desde então, os álbuns Rare (2020), I Said I Love You First (2025) e o EP em espanhol Revelación (2021) não foram divulgados em shows, e aparições ao vivo tornaram-se raras.

Apesar da ausência dos palcos, Selena segue ativa na TV. A Hulu anunciou que a quinta temporada da série Only Murders in the Building, estrelada por Gomez ao lado de Martin Short e Steve Martin, estreia no dia 9 de setembro com três episódios de uma vez, seguidos por lançamentos semanais. A nova temporada promete mistérios ainda mais densos, envolvendo bilionários, máfias e segredos que atravessam a antiga e a nova Nova York.

Selena Gomez revela condição para voltar aos palcos

Selena Gomez, 33 anos, deixou claro que, se algum dia decidir voltar aos palcos para uma nova turnê, há uma condição inegociável: incluir a música Who Says no repertório. O sucesso, lançado como single principal do álbum When the Sun Goes Down (2011), de sua antiga banda Selena Gomez & The Scene, ocupa um lugar especial em sua trajetória artística.

Durante entrevista ao podcast Therapuss, a artista revelou a conexão profunda que mantém com a canção.

“É o momento mais poderoso quando consigo cantá-la. Honestamente, esse é o único motivo pelo qual eu faria uma turnê novamente… se pudesse apresentar Who Says”, confessou.

Longe dos palcos desde 2016, Selena reconhece que a música precisaria passar por adaptações para ser apresentada hoje. Segundo ela, a execução vocal teria que ser ajustada: “Eu teria que diminuir uma oitava para cada ano que passou desde que a cantei pela última vez. Preciso refazê-la, preciso editá-la.”

Apesar das mudanças necessárias, a cantora continua orgulhosa da mensagem empoderadora que a faixa transmite. Ela recorda um momento marcante ao ouvi-la no rádio: “Pensei: ‘Por que estou chorando ao som da minha própria música?’ Era porque era a minha versão mais jovem dizendo mensagens poderosas que ainda preciso ouvir.”

O hiato de apresentações ao vivo não diminuiu o envolvimento de Selena com a música. Neste ano, ela lançou I Said I Love You First, álbum colaborativo com o noivo, o produtor Benny Blanco.

O trabalho nasceu de conversas cotidianas, como revelou à série de podcasts Countdown To, do Spotify: “Acordávamos, conversávamos sobre o que estava na nossa cabeça e como aquilo nos fazia sentir. Não planejávamos escrever uma música, mas algumas ideias simplesmente surgiam.”

Benny acrescentou que estava sempre atento às palavras de Selena, transformando falas espontâneas em versos: “Às vezes, ela dizia algo tão bom que eu imediatamente anotava no celular, pensando: ‘Isso é perfeito para uma música’.”

A importância de Who Says na carreira de Selena

Lançada em 2011, Who Says rapidamente se tornou um hino de autoestima e aceitação, conquistando fãs em todo o mundo. A letra, que encoraja ouvintes a ignorarem críticas e valorizarem a própria identidade, continua a ressoar com o público mais de uma década depois. Para Selena, revisitar essa faixa em uma nova turnê não seria apenas uma questão de nostalgia, mas também de reafirmação pessoal e artística.

Embora não haja planos concretos para uma volta aos palcos, as declarações recentes despertam curiosidade sobre um possível retorno. Para muitos fãs, a simples possibilidade de ouvir Who Says novamente ao vivo já é motivo suficiente para esperar ansiosamente.

Com um repertório marcado por sucessos e um público fiel, Selena Gomez mantém seu espaço na música pop e deixa aberta a porta para um futuro reencontro com os palcos, desde que sua música mais emblemática esteja presente.