Selena Gomez abre o coração sobre passado, amizades e influência

Selena Gomez revelou detalhes inéditos de sua vida pessoal e carreira em entrevista ao canal de YouTube “Therapuss with Jake Shane”. Entre memórias de adolescência e bastidores da fama, a cantora falou sobre o relacionamento com Nick Jonas, quando os dois ainda eram jovens estrelas do Disney Channel.

Em tom nostálgico, Selena comentou sobre os romances da época: “Taylor [Swift] e eu namoramos os Jonas Brothers. Eu fiquei com o Nick e ela com o Joe. Éramos jovens, sem muita noção do que estávamos fazendo. Hoje, vemos que a melhor coisa que tiramos desses relacionamentos foi uma a outra”, disse, reforçando o vínculo duradouro com a amiga de longa data.

A amizade entre Selena e Taylor também rendeu lembranças musicais. A cantora recordou o primeiro contato com o hit “Love Story”, lançado por Taylor em 2008, em um quarto de hotel. “Foi uma daquelas músicas que você ouve e imediatamente sente que é especial. Na hora pensei: ‘essa é uma das músicas mais lindas que já ouvi’”, contou. A canção alcançou o 4º lugar na Billboard Hot 100 e se tornou um marco na carreira de Swift.

Além disso, Selena revelou o efeito de sua amizade sobre seu noivo, o produtor Benny Blanco. Antes de conhecê-la, ele não se considerava fã de Taylor Swift, mas com o tempo, passou a ouvir e se encantar pelas canções da artista. “Agora fico pedindo para tocar as músicas dela no carro, cantando hits de dez anos atrás, e me sinto completamente livre”, disse Benny em entrevista ao programa “Hot Ones”. Selena completou: “É atemporal. Não há como não se apaixonar por essas músicas”.

Selena Gomez revela condição para voltar aos palcos

Selena Gomez, 33 anos, deixou claro que, se algum dia decidir voltar aos palcos para uma nova turnê, há uma condição inegociável: incluir a música Who Says no repertório. O sucesso, lançado como single principal do álbum When the Sun Goes Down (2011), de sua antiga banda Selena Gomez & The Scene, ocupa um lugar especial em sua trajetória artística.

Durante entrevista ao podcast Therapuss, a artista revelou a conexão profunda que mantém com a canção.

“É o momento mais poderoso quando consigo cantá-la. Honestamente, esse é o único motivo pelo qual eu faria uma turnê novamente… se pudesse apresentar Who Says”, confessou.

Longe dos palcos desde 2016, Selena reconhece que a música precisaria passar por adaptações para ser apresentada hoje. Segundo ela, a execução vocal teria que ser ajustada: “Eu teria que diminuir uma oitava para cada ano que passou desde que a cantei pela última vez. Preciso refazê-la, preciso editá-la.”

Apesar das mudanças necessárias, a cantora continua orgulhosa da mensagem empoderadora que a faixa transmite. Ela recorda um momento marcante ao ouvi-la no rádio: “Pensei: ‘Por que estou chorando ao som da minha própria música?’ Era porque era a minha versão mais jovem dizendo mensagens poderosas que ainda preciso ouvir.”

O hiato de apresentações ao vivo não diminuiu o envolvimento de Selena com a música. Neste ano, ela lançou I Said I Love You First, álbum colaborativo com o noivo, o produtor Benny Blanco.

O trabalho nasceu de conversas cotidianas, como revelou à série de podcasts Countdown To, do Spotify: “Acordávamos, conversávamos sobre o que estava na nossa cabeça e como aquilo nos fazia sentir. Não planejávamos escrever uma música, mas algumas ideias simplesmente surgiam.”

Benny acrescentou que estava sempre atento às palavras de Selena, transformando falas espontâneas em versos: “Às vezes, ela dizia algo tão bom que eu imediatamente anotava no celular, pensando: ‘Isso é perfeito para uma música’.”

A importância de Who Says na carreira de Selena

Lançada em 2011, Who Says rapidamente se tornou um hino de autoestima e aceitação, conquistando fãs em todo o mundo. A letra, que encoraja ouvintes a ignorarem críticas e valorizarem a própria identidade, continua a ressoar com o público mais de uma década depois. Para Selena, revisitar essa faixa em uma nova turnê não seria apenas uma questão de nostalgia, mas também de reafirmação pessoal e artística.

Embora não haja planos concretos para uma volta aos palcos, as declarações recentes despertam curiosidade sobre um possível retorno. Para muitos fãs, a simples possibilidade de ouvir Who Says novamente ao vivo já é motivo suficiente para esperar ansiosamente.

Com um repertório marcado por sucessos e um público fiel, Selena Gomez mantém seu espaço na música pop e deixa aberta a porta para um futuro reencontro com os palcos, desde que sua música mais emblemática esteja presente.