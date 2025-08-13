Selena Gomez fala sobre saúde mental

Em participação no podcast Therapuss, apresentado por Jake Shane, Selena Gomez abriu o jogo sobre momentos decisivos de sua vida — da construção da marca Rare Beauty ao noivado com o produtor Benny Blanco.

Durante a conversa, a cantora e atriz destacou que a motivação por trás de sua empresa de cosméticos, lançada em 2020, vai muito além da beleza. Parte dos lucros é destinada a iniciativas voltadas para saúde mental, causa que Gomez abraçou de forma pessoal.

“Compartilhar minha história sempre foi uma forma de tentar ajudar”, contou, lembrando o momento em que revelou o diagnóstico de transtorno bipolar. “Foi libertador. Hoje, tudo em que me envolvo precisa ter um propósito, e meu público-alvo são as pessoas que se sentem invisíveis ou não entendem o que se passa na própria mente. Eu acredito na terapia e me sinto sortuda por estar estável com a ajuda de medicamentos.”

Outro ponto alto da entrevista foi o relacionamento com Benny Blanco. O casal, que oficializou o noivado no fim de 2024 após confirmar o namoro no ano anterior, também trabalhou junto no álbum I Said I Love You First, lançado em março.

“Não poderia estar mais animada”, afirmou Selena, explicando que o casamento ainda não tem data porque ambos querem finalizar projetos pessoais antes de entrar nos preparativos. “Nunca me senti tão certa sobre algo, mas também não quero dar azar falando demais.”

Gomez também relembrou como conheceu o noivo. Os dois se cruzaram no início de suas carreiras musicais e mantiveram apenas uma amizade casual até colaborarem em “Single Soon”, em 2023. A partir daí, a conexão se intensificou.

“Ele dizia que seria complicado misturar trabalho e romance, mas eu insisti. Disse: ‘Não ligo para isso, me beija’”, contou, rindo.

Selena Gomez revela condição para voltar aos palcos

Selena Gomez, 33 anos, deixou claro que, se algum dia decidir voltar aos palcos para uma nova turnê, há uma condição inegociável: incluir a música Who Says no repertório. O sucesso, lançado como single principal do álbum When the Sun Goes Down (2011), de sua antiga banda Selena Gomez & The Scene, ocupa um lugar especial em sua trajetória artística.

Durante entrevista ao podcast Therapuss, a artista revelou a conexão profunda que mantém com a canção.

“É o momento mais poderoso quando consigo cantá-la. Honestamente, esse é o único motivo pelo qual eu faria uma turnê novamente… se pudesse apresentar Who Says”, confessou.

Longe dos palcos desde 2016, Selena reconhece que a música precisaria passar por adaptações para ser apresentada hoje. Segundo ela, a execução vocal teria que ser ajustada: “Eu teria que diminuir uma oitava para cada ano que passou desde que a cantei pela última vez. Preciso refazê-la, preciso editá-la.”

Apesar das mudanças necessárias, a cantora continua orgulhosa da mensagem empoderadora que a faixa transmite. Ela recorda um momento marcante ao ouvi-la no rádio: “Pensei: ‘Por que estou chorando ao som da minha própria música?’ Era porque era a minha versão mais jovem dizendo mensagens poderosas que ainda preciso ouvir.”

O hiato de apresentações ao vivo não diminuiu o envolvimento de Selena com a música. Neste ano, ela lançou I Said I Love You First, álbum colaborativo com o noivo, o produtor Benny Blanco.

O trabalho nasceu de conversas cotidianas, como revelou à série de podcasts Countdown To, do Spotify: “Acordávamos, conversávamos sobre o que estava na nossa cabeça e como aquilo nos fazia sentir. Não planejávamos escrever uma música, mas algumas ideias simplesmente surgiam.”

Benny acrescentou que estava sempre atento às palavras de Selena, transformando falas espontâneas em versos: “Às vezes, ela dizia algo tão bom que eu imediatamente anotava no celular, pensando: ‘Isso é perfeito para uma música’.”

A importância de Who Says na carreira de Selena

Lançada em 2011, Who Says rapidamente se tornou um hino de autoestima e aceitação, conquistando fãs em todo o mundo. A letra, que encoraja ouvintes a ignorarem críticas e valorizarem a própria identidade, continua a ressoar com o público mais de uma década depois. Para Selena, revisitar essa faixa em uma nova turnê não seria apenas uma questão de nostalgia, mas também de reafirmação pessoal e artística.

Embora não haja planos concretos para uma volta aos palcos, as declarações recentes despertam curiosidade sobre um possível retorno. Para muitos fãs, a simples possibilidade de ouvir Who Says novamente ao vivo já é motivo suficiente para esperar ansiosamente.

Com um repertório marcado por sucessos e um público fiel, Selena Gomez mantém seu espaço na música pop e deixa aberta a porta para um futuro reencontro com os palcos, desde que sua música mais emblemática esteja presente.