Beyoncé conquista seu 1º Emmy e se aproxima do título EGOT

Beyoncé acaba de adicionar mais um importante troféu à sua já impressionante coleção.

A cantora venceu seu primeiro Emmy nesta terça-feira (12), conquistando a categoria de melhor figurino para programação de variedades, não-ficção ou reality com o especial Beyoncé Bowl. O reconhecimento foi anunciado pela Academia da Televisão dos Estados Unidos, que divulgou os vencedores das categorias técnicas da premiação.

O prêmio é compartilhado com a designer Shiona Turini, responsável pelos figurinos da performance transmitida pela Netflix. O Beyoncé Bowl foi a apresentação de Beyoncé no intervalo da partida de Natal da NFL, marcada como a primeira performance ao vivo de músicas do álbum Cowboy Carter (2024), vencedor do Grammy de Álbum do Ano.

Embora essa seja sua primeira vitória, Beyoncé já havia sido indicada ao Emmy em quatro ocasiões: em 2013 pelo histórico show no Super Bowl; em 2015 pelo especial da turnê On The Run Tour; em 2016 pelo aclamado Lemonade; e em 2019 por Homecoming. Apesar das derrotas anteriores, a conquista de 2025 consolida ainda mais seu prestígio fora da música.

Nos Estados Unidos, artistas que conquistam o Emmy, o Grammy, o Oscar e o Tony são chamados de EGOT. Beyoncé ainda não integra oficialmente esse seleto grupo, mas agora é considerada uma “EG” — já que acumula 35 Grammys e seu recém-conquistado Emmy. Ela é, inclusive, a maior vencedora da história do Grammy.

Beyonceé: O caminho para o EGOT com o EMMY

Para completar o título EGOT, Beyoncé precisaria vencer um Oscar e um Tony. Em 2022, a artista chegou perto da estatueta do cinema ao ser indicada ao Oscar de Melhor Canção Original por Be Alive, trilha sonora do filme King Richard: Criando Campeãs. Porém, não levou o prêmio. Já no teatro, Beyoncé ainda não realizou trabalhos que a tornem elegível ao Tony.

A vitória com o Beyoncé Bowl reforça a versatilidade da artista, que domina tanto o cenário musical quanto o audiovisual. Suas performances combinam excelência técnica, forte presença de palco e uma visão artística que mistura música, moda e narrativa visual.

Com décadas de carreira pela frente, Beyoncé segue moldando a indústria, influenciando gerações e estabelecendo padrões cada vez mais altos para o entretenimento global. Seu primeiro Emmy não é apenas um prêmio técnico é mais um capítulo de uma trajetória que combina talento, inovação e impacto cultural.