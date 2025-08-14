Joe Jonas revela como a paternidade mudou sua vida

Joe Jonas está descobrindo um universo completamente novo desde que se tornou pai de filhas. Durante sua participação no The Tonight Show com Jimmy Fallon, o cantor de 35 anos falou sobre as mudanças que a paternidade trouxe, ao lado dos irmãos e companheiros de banda, Nick e Kevin Jonas.

Questionado sobre algo que faria de forma diferente por ter uma filha, Joe sorriu e respondeu:

“Agora eu conheço cada princesa e cada unicórnio, nunca pensei que conheceria. Mas…”, disse, deixando a frase no ar, arrancando risadas de Fallon. “É bom saber dessas coisas”, comentou o apresentador. Joe concordou, simplesmente: “É, é bom.”

O cantor tem duas filhas com a ex-esposa Sophie Turner: Willa, de 5 anos, e Delphine, de 3. A experiência com meninas também tem sido compartilhada pelos irmãos Jonas.

Nick, pai de Malti, de 3 anos, com Priyanka Chopra, comentou com bom humor sobre a vida com roupas infantis espalhadas pela casa:

“Estou comprando tantas roupas… é ridículo. E depois esqueço que encomendei, aí chegam vários pacotes e eu penso: ‘Quem comprou tudo isso?’… fui eu”, brincou.

Kevin, que tem Alena e Valentina com Danielle Jonas, revelou estar imerso em outra fase da infância:

“Estamos numa fase Labubu. Muito. Ela procura os super-raros e vamos a várias lojas atrás deles. Minha outra filha é obcecada pelo Stitch”, contou.

Em entrevista recente no podcast Good Hang, de Amy Poehler, Joe destacou as diferenças entre criar meninos e meninas. “Meninos são tão diferentes de meninas. Vejo meus filhos no parquinho e penso: ‘É um menino’, quando pulam do escorregador sem medo.” Ele também lembrou da mãe, Denise, como uma influência fundamental para ele e os irmãos:

“Quatro meninos em casa. Ela era a chefe. Nos ensinou a ser homens legais com as mulheres e a não sermos uns merdas.”

Joe Jonas fala sobre a próxima turnê dos Jonas Brothers

Recentemente, Joe Jonas comentou sobre a próxima turnê com os Jonas Brothers durante uma entrevista exclusiva com a People.

Segundo ele, a próxima turnê oferecerá algo completamente “diferente” para os fãs em relação às turnês anteriores da banda. De acordo com a People, Joe e seus irmãos Nick Jonas e Kevin Jonas estão prontos para dar início à turnê Jonas20: Greetings from Your Hometown em 10 de agosto no MetLife Stadium, em Nova Jersey.

“Acho que o que os fãs podem esperar é que faremos o possível para oferecer a eles o melhor show que puderem aproveitar todas as noites. Que se divirtam muito na estrada, aproveitem o fato de podermos fazer isso depois de todos esses anos e tentem trazer algo diferente”, disse Joe à revista sobre a turnê, que celebra o 20º aniversário do grupo.

Vale destacar que a turnê, que vai até novembro, também promoverá o sétimo álbum de estúdio dos Jonas Brothers, Greetings from Your Hometown, que será lançado em 8 de agosto.

“Fizemos uma grande turnê no ano passado ou dois anos atrás, que se estendeu até o último ano, mas acho que o que realmente percebemos é que queríamos trazer um show para o público que eles sentissem que era diferente de tudo o que já tinham experimentado”, continuou, observando que o plano era dar aos fãs a chance de dar sua opinião.

“Vamos montar um show com o nosso público, então estamos ensaiando bastante no palco e tocando algumas dessas músicas antigas que não tocamos há tantos anos, e ver como eles respondem e o que querem ouvir“, explica.

“Estamos no meio de decidir o que vamos vestir, mas nunca nos vestimos de acordo com o clima. Os estádios lá fora, é como se você nem… Acho que vai ser importante porque vamos suar muito rápido com essas roupas”, disse Joe à People.

“Não muito couro — não haverá muito couro sendo usado”, afirmou. “Quer dizer, você sabe, a moda pode machucar, mas essa é uma escolha que evitaremos.”

“Vinte anos se passaram, ainda sendo capazes de fazer o que amamos para viver e tendo tantos fãs e pessoas que nos apoiam, que comparecem a esses shows e ouvem nossas novas músicas e outras coisas, é por isso que isso nos mantém fazendo o que fazemos”, explicou Joe Jonas. “Eu acordo todas as manhãs e estou pronto. Posso fazer o que amo para viver, então estou feliz em continuar.”

Vale lembrar que Kevin também se abriu sobre o marco importante em uma entrevista exclusiva à revista em maio.

“É simplesmente incrível pensar que fazemos parte da vida das pessoas há tanto tempo, mas acho que o mais legal é que continua sendo novo”, disse ele na época, prometendo um repertório de turnê que misturaria clássicos e grandes sucessos.