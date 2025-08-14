Selena Gomez relembra sucesso e emoção de “Who Says”

Selena Gomez, aos 33 anos, voltou no tempo para falar sobre uma das fases mais marcantes de sua carreira musical. Antes de se firmar como artista solo, a atriz e cantora comandou a banda Selena Gomez & the Scene, que lançou três álbuns entre 2009 e 2012. Em entrevista ao podcast Therapuss, Gomez revelou que sua música favorita desse período é o single “Who Says”, do último álbum da banda, When the Sun Goes Down, que chegou à 21ª posição na Billboard Hot 100 em 2011.

“É o momento mais poderoso quando consigo interpretá-la. Honestamente, a única razão pela qual eu faria uma turnê novamente seria para cantar ‘Who Says’”, disse Gomez. A artista, que não se apresenta em turnês desde 2016, explicou que precisaria ajustar a música para sua voz atual, diminuindo uma oitava para se adequar ao tempo. Ela também admitiu interesse em regravar a faixa, já que sente que a versão original captura uma versão mais jovem de si mesma.

A cantora falou ainda sobre o impacto emocional da canção, lembrando que certa vez chorou ao ouvi-la no rádio durante uma viagem ao exterior. “Era a minha pequena eu transmitindo mensagens poderosas que ainda preciso ouvir”, disse.

Durante a conversa, Gomez relembrou a amizade de longa data com Taylor Swift, construída depois que ambas terminaram relacionamentos com os Jonas Brothers. “A melhor coisa que tiramos desses relacionamentos foi uma da outra. Viramos melhores amigas e seguimos juntas pelos altos e baixos da vida. Aqui estamos, 16 anos depois”, afirmou.

Selena Gomez revela condição para voltar aos palcos

Selena Gomez, 33 anos, deixou claro que, se algum dia decidir voltar aos palcos para uma nova turnê, há uma condição inegociável: incluir a música Who Says no repertório. O sucesso, lançado como single principal do álbum When the Sun Goes Down (2011), de sua antiga banda Selena Gomez & The Scene, ocupa um lugar especial em sua trajetória artística.

Durante entrevista ao podcast Therapuss, a artista revelou a conexão profunda que mantém com a canção.

“É o momento mais poderoso quando consigo cantá-la. Honestamente, esse é o único motivo pelo qual eu faria uma turnê novamente… se pudesse apresentar Who Says”, confessou.

Longe dos palcos desde 2016, Selena reconhece que a música precisaria passar por adaptações para ser apresentada hoje. Segundo ela, a execução vocal teria que ser ajustada: “Eu teria que diminuir uma oitava para cada ano que passou desde que a cantei pela última vez. Preciso refazê-la, preciso editá-la.”

Apesar das mudanças necessárias, a cantora continua orgulhosa da mensagem empoderadora que a faixa transmite. Ela recorda um momento marcante ao ouvi-la no rádio: “Pensei: ‘Por que estou chorando ao som da minha própria música?’ Era porque era a minha versão mais jovem dizendo mensagens poderosas que ainda preciso ouvir.”

O hiato de apresentações ao vivo não diminuiu o envolvimento de Selena com a música. Neste ano, ela lançou I Said I Love You First, álbum colaborativo com o noivo, o produtor Benny Blanco.

O trabalho nasceu de conversas cotidianas, como revelou à série de podcasts Countdown To, do Spotify: “Acordávamos, conversávamos sobre o que estava na nossa cabeça e como aquilo nos fazia sentir. Não planejávamos escrever uma música, mas algumas ideias simplesmente surgiam.”

Benny acrescentou que estava sempre atento às palavras de Selena, transformando falas espontâneas em versos: “Às vezes, ela dizia algo tão bom que eu imediatamente anotava no celular, pensando: ‘Isso é perfeito para uma música’.”

A importância de Who Says na carreira de Selena

Lançada em 2011, Who Says rapidamente se tornou um hino de autoestima e aceitação, conquistando fãs em todo o mundo. A letra, que encoraja ouvintes a ignorarem críticas e valorizarem a própria identidade, continua a ressoar com o público mais de uma década depois. Para Selena, revisitar essa faixa em uma nova turnê não seria apenas uma questão de nostalgia, mas também de reafirmação pessoal e artística.

Embora não haja planos concretos para uma volta aos palcos, as declarações recentes despertam curiosidade sobre um possível retorno. Para muitos fãs, a simples possibilidade de ouvir Who Says novamente ao vivo já é motivo suficiente para esperar ansiosamente.

Com um repertório marcado por sucessos e um público fiel, Selena Gomez mantém seu espaço na música pop e deixa aberta a porta para um futuro reencontro com os palcos, desde que sua música mais emblemática esteja presente.