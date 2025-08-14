Jonas Brothers: romances, separações e reencontros

Os palcos e as paradas de sucesso sempre estiveram no centro da trajetória dos Jonas Brothers, mas, nos bastidores, suas vidas amorosas também ganharam destaque — e renderam músicas, manchetes e até reconciliações inesperadas. Desde que Kevin, Joe e Nick surgiram no cenário pop nos anos 2000, seus romances foram acompanhados de perto pelo público, muitas vezes envolvendo outras estrelas do universo Disney.
Entre paixões que viraram letras e separações que inspiraram hits, o trio viveu histórias que vão de encontros adolescentes a casamentos duradouros. Joe, por exemplo, namorou Taylor Swift e Demi Lovato antes de se casar com Sophie Turner, com quem se separou oficialmente em 2024. Nick teve relacionamentos com Miley Cyrus e Selena Gomez antes de subir ao altar com Priyanka Chopra, sua atual esposa e mãe de sua filha. Já Kevin seguiu um caminho mais estável: conheceu Danielle Jonas em 2007, casou-se em 2009 e construiu uma família longe dos holofotes mais intensos.
Em entrevista à Variety no fim de 2024, Nick relembrou a convivência com colegas de geração no Disney Channel — muitos deles, ex-namoradas suas e de Joe. “Era como uma turma de formatura. Todos crescendo juntos, e é incrível ver o sucesso e a longevidade que cada um conquistou”, afirmou.
Joe Jonas: de namoros adolescentes a um casamento global entre os Jonas Brothers
O vocalista começou com romances discretos, como o com Mandy Van Duyne, amiga de infância que inspirou o single de estreia “Mandy”. Depois vieram nomes conhecidos: AJ Michalka, seu primeiro beijo; Taylor Swift, cuja separação em 2008 gerou a canção “Forever and Always”; e Demi Lovato, com quem viveu um breve relacionamento em 2010, após estrelarem Camp Rock.
Joe também se envolveu com Ashley Greene, estrela de Crepúsculo, e com a modelo Gigi Hadid, antes de conhecer Sophie Turner via mensagens no Instagram. O casamento com a atriz de Game of Thrones começou em 2019 e terminou de forma amigável em 2024, após dois filhos e um divórcio amplamente acompanhado pela imprensa.
Nick Jonas: paixões marcantes e vida em família
Nick e Miley Cyrus iniciaram um romance adolescente em 2006, que terminou no ano seguinte, mas seguiu sendo assunto por anos. Depois veio Selena Gomez, com quem namorou entre 2008 e 2010 — relação que acabou fortalecendo a amizade de Selena com Taylor Swift. A lista também inclui a australiana Delta Goodrem e a ex-Miss Universo Olivia Culpo, inspiração para o hit “Jealous”.
O capítulo mais estável de sua vida começou em 2018, quando se casou com Priyanka Chopra após um noivado relâmpago. O casal deu as boas-vindas à filha Malti Marie em 2022, consolidando uma fase de vida mais reservada.
Kevin Jonas: o amor sem intervalo
Diferente dos irmãos, Kevin viveu um único grande romance. Conheceu Danielle nas Bahamas, em 2007, quando ela sequer sabia quem eram os Jonas Brothers. Dois anos depois, estavam casados. Hoje, criam duas filhas juntos e mantêm um relacionamento longe de polêmicas — algo raro no universo pop.
Jonas Brothers lançam novo álbum ‘Greetings From Your Hometown’
Nesta sexta-feira (8), os Jonas Brothers iniciaram uma nova era com o lançamento do álbum Greetings From Your Hometown nas plataformas digitais.
Segundo a Billboard, o disco traz 14 faixas, incluindo os singles lançados anteriormente “I Can’t Lose”, “Love Me to Heaven”, “No Time to Talk” e “Slow Motion“. O lançamento acontece quatro meses após os irmãos anunciarem o álbum na JONASCON e dois anos após o trio ter lançado seu último álbum, com “The Album”, de 2023.
“Há algo em estar em casa que te lembra quem você é”, escreveram os irmãos Kevin, Joe e Nick Jonas sobre o novo projeto no Instagram em maio. “Este álbum está repleto disso, influências da nossa infância e dos sons com os quais crescemos.”
Vale destacar que eles já lançaram três álbuns desde que se reuniram em 2019. Antes disso, os irmãos passaram cerca de 10 anos separados para seguir projetos solo, após se sentirem incapazes de resolver desentendimentos internos sobre o futuro da banda.
Vale lembrar que eles acabaram se reunindo no álbum Happiness Begins, que gerou seu primeiro número 1 na Billboard Hot 100 com “Sucker”.
De acordo com a publicação, os irmãos têm refletido em entrevistas recentes sobre como cresceram desde a separação temporária. “Precisava acontecer”, disse Joe em um episódio da série Last Meals, do Mythical Kitchen. “Estávamos tendo muita dificuldade em ser sinceros um com o outro naquela época. Agora é como se pudéssemos nos comunicar muito melhor, porque não precisamos ter medo de ter conversas difíceis.”
