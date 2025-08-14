Demi Lovato revela vontade de voltar à atuação

Demi Lovato abriu o coração sobre sua carreira como atriz e confessou sentir falta dos tempos de tela, mas admitiu que ainda não tem planos concretos para retornar à atuação. A cantora explicou que se sente mais segura e confiante na música, sua principal ocupação nos últimos anos.

Em entrevista ao podcast Chicks In The Office, Demi disse: “Adoro atuar, mas minha confiança na atuação não é tão forte quanto na música. Quando comecei, era cinema, televisão e música, mas com o tempo minha carreira acabou se concentrando na música. Passei muito tempo longe da atuação e, quando volto, fico pensando: ‘Será que estou fazendo um bom trabalho?’”.

A trajetória da artista na atuação inclui participações marcantes ainda no Disney Channel e, mais tarde, papéis em séries e filmes como Glee e Will & Grace. Após lidar com questões pessoais e uma internação em clínica de reabilitação, Demi optou por focar na música, mas não descartou revisitar a carreira como atriz. Para isso, ela acredita que precisaria se preparar com aulas e treinamentos para recuperar a confiança diante das câmeras.

Nos bastidores, rumores sobre um possível Camp Rock 3 voltaram a circular. Apesar de a Disney ainda não ter confirmado oficialmente o projeto, Joe Jonas indicou que a nova produção pode acontecer. Demi, por sua vez, ainda não comentou sobre a participação no longa, deixando fãs ansiosos pela possibilidade de revê-la na franquia que marcou sua carreira.

Demi Lovato revela detalhes do reencontro com os Jonas Brothers

Na última terça-feira (12), a cantora Demi Lovato participou como convidada especial do podcast Chicks in The Office, apresentado por Francesca Maiano e Maria Ciuffo. Durante a conversa, a artista relembrou sua recente e inesperada reunião com os integrantes da banda Jonas Brothers, um momento que mexeu com a memória afetiva de fãs que acompanharam a trajetória conjunta dos artistas no início dos anos 2010, período marcado pelo sucesso das produções da Disney e pela forte amizade entre eles.

O reencontro aconteceu no dia 10 de agosto, durante um show no MetLife Stadium, em East Rutherford, Nova Jérsei. Na ocasião, Demi Lovato subiu ao palco ao lado de Nick, Joe e Kevin Jonas para interpretar as faixas “This Is Me” e “Wouldn’t Change a Thing”, sucessos eternizados nas trilhas sonoras de Camp Rock e Camp Rock 2: The Final Jam, filmes que protagonizaram juntos e que marcaram uma geração de fãs. A apresentação foi recebida com entusiasmo pelo público, que vibrou com a recriação ao vivo de um momento tão emblemático da carreira de ambos.

Durante a entrevista, Demi Lovato revelou como surgiu o convite para participar da apresentação especial. A intérprete de “Cool for the Summer” contou que a ideia partiu de Joe Jonas, com quem já viveu um relacionamento e mantém um histórico de parceria artística. Segundo a cantora, Joe fez questão de destacar a importância de Demi na trajetória do grupo.

“Na verdade, o Joe me pediu tipo, na semana passada: ‘Ei, o que você vai fazer no próximo fim de semana, dia 10? Nós adoraríamos que você viesse cantar This Is Me e Wouldn’t Change a Thing. Você tem sido uma grande parte da nossa jornada, e vice-versa. Esse show é realmente importante para nós e adoraríamos tê-la’. Foi tão legal.”

Ainda durante o bate-papo, Demi Lovato comentou como foi reconfortante rever os Jonas Brothers após tanto tempo sem contato próximo. Tomada pela nostalgia, ela relembrou histórias vividas nos bastidores da Disney e compartilhou detalhes do clima nos bastidores do show.

“Como eu disse, foi muito reconfortante para mim também. Sabe, nós passamos por tanta coisa juntos, todos nós, os Jonas Brothers e eu. E foi realmente ótimo passar um tempo com eles. Foi muito legal. Os três vieram ao meu camarim e passaram um tempo conhecendo meu marido, o que foi muito significativo para mim.”

A artista encerrou o relato falando sobre o carinho que recebeu de Joe, Nick e Kevin, ressaltando que o gesto de gratidão dos irmãos deixou a porta aberta para futuras colaborações.

“Eles simplesmente me agradeceram muito por voar pelo país para me apresentar com eles, e isso foi muito atencioso. Eu me senti muito apreciada. E foi reconfortante para nós. E eu adorei, cada segundo foi ótimo.”

Atualmente, Demi Lovato segue divulgando sua nova fase artística. Após lançar o single “Fast”, a cantora prepara o terreno para apresentar ao público sua próxima faixa, prometendo dar continuidade ao clima intenso e energético que vem marcando esta nova era de sua carreira.