YUNGBLUD: a voz da nova geração do rock

YUNGBLUD, um dos nomes mais explosivos da música atual, vai acender o palco brasileiro mais uma vez. O britânico, que conquistou atenção global ao emocionar no show de despedida de Ozzy Osbourne e Black Sabbath com uma versão intensa de “Changes”, retorna ao país no dia 20 de dezembro, trazendo sua energia contagiante para o Allianz Parque, em São Paulo, ao lado do Limp Bizkit.

Dominic Richard Harrison, nome de batismo do artista, nasceu em 1997 em Doncaster, Inglaterra, e carrega a música no sangue: seu avô tocou com a lendária banda T. Rex. Ele começou a aparecer em 2016 nos primeiros episódios de The Lodge, série do Disney Channel, antes de assumir o apelido YUNGBLUD — que significa “sangue jovem” — durante a produção do álbum de estreia, 21st Century Liability, lançado em 2018.

Com um som que mistura a raiva visceral do punk, melodias pop cativantes e a intensidade do rock alternativo, YUNGBLUD se tornou referência para uma geração inquieta. Colaborações com nomes como Avril Lavigne, Halsey, Machine Gun Kelly e Travis Barker mostram sua versatilidade, enquanto suas letras abordam ansiedade, depressão, sexualidade e críticas sociais, transformando cada apresentação em um espaço de liberdade e identificação para os fãs.

A admiração pelo Príncipe das Trevas é recíproca: Ozzy Osbourne participou do clipe de “The Funeral” e elogiou publicamente o britânico, consolidando a conexão entre ídolo e fã. Esse vínculo ficou ainda mais evidente durante a despedida do Black Sabbath, quando YUNGBLUD conseguiu transformar um momento carregado de emoção em uma celebração que viralizou nas redes.

Yungblud diz querer “destruir pedestal pop”

O cantor Yungblud, um dos grandes expoentes da atual cena do rock, cujo nome verdadeiro é Dominic Harrison, disse recentemente ao Sunday Mirror que quer “representar a verdade e a conexão” e ajudar as pessoas e que elas encontrem a liberdade para expressarem que elas realmente são.

“Quero destruir o que significa seguir as regras”, disse Yungblud. “Quero defender a verdade, a conexão e bonita expressão. Quero que as pessoas sejam livres para serem elas mesmas”.

E continuou: “Sinto que há muito no mundo, mas todo mundo está procurando por amor. Se você tivesse dito isso para mim aos 19 anos, eu teria dito que era clichê, mas é verdade.”

O hitmaker de Fleabag admitiu que as críticas que recebeu inicialmente pela sua imagem e música o machucaram, mas agora ele está feliz por ser “incompreendido”, desde que as pessoas tenham uma opinião sobre ele: “No começo isso me pegou, mas eu amo chutar o urso para ser honesto. Isso me lembrou de ser aquele jovem de 15 anos de Doncaster que foi incompreendido. Essa foi a razão pela qual criei Yungblud. Uma vida e uma carreira sem risco e opinião significa que você foi esquecido ou você é chato e eu não estou aqui para fazer isso”.

Falando sobre seu novo álbum auto-intitulado, Yungblud considera que o disco é o seu registro “mais puro” já realizado até hoje: “É um uísque puro, sem mistura, sem gelo. Ele atinge você direto no fundo da garganta. É por isso que eu o intitulei porque sinto que é o meu álbum mais autêntico até agora”, concluiu.

Yungblud é o terceiro álbum de estúdio do roqueiro, lançado no último 2 de setembro pela Universal Music, via Geffen Records. Este trabalho se destaca pelos singles The Funeral, Memories e Don’t Feel Like Feeling Sad Today.