Demi Lovato anuncia retorno ao pop com álbum dançante

Demi Lovato está de volta ao pop e promete surpreender os fãs com um novo álbum, ainda sem título oficial, que já está sendo chamado pelos admiradores de “DL9”. A cantora detalhou seu próximo projeto em entrevista ao podcast Chicks In The Office, destacando que o disco marcará uma fase mais leve e divertida em sua carreira. O primeiro single, “Fast”, já foi lançado, e Demi garante que outras faixas chegam em breve.

Durante a conversa, a artista revelou seis pontos-chave sobre o novo trabalho:

1. Uma era mais leve e animada

Demi explicou que o objetivo do álbum é se divertir e proporcionar alegria ao público. “Não quero me levar tão a sério desta vez. As músicas serão dançantes, solares e descontraídas. Mesmo quando tocar em temas mais densos, a abordagem será leve”, disse.

2. Primeira faixa criada: “Frequency”

A faixa “Frequency” foi a primeira a surgir durante o processo de composição e ajudou Demi a definir o tom do disco. Ela será uma das principais faixas e deve representar a essência da nova fase.

3. Canções com temática sensual

O álbum trará músicas com conteúdo sexual, refletindo a atual fase da cantora: confiante e em paz com sua própria sexualidade. “É uma sensação de leveza. É isso que busco com este projeto”, contou.

4. Letras fictícias e criativas

Diferente de trabalhos anteriores, que se baseavam em experiências reais, Demi se permitiu criar histórias fictícias para compor algumas faixas. “Estava sem ideias e pensei: ‘por que não inventar e me divertir?’. Foi libertador”, afirmou.

5. Single e videoclipe prontos

O segundo single já tem videoclipe gravado, e Demi contou que a produção foi intensa: “Dancei em todos os lugares — chão, mesa, até um poste de strip-tease. Foi divertido e desafiador!”, disse.

6. Turnê confirmada

Diferente de algumas colegas de geração, Demi pretende levar o novo repertório aos palcos. “Definitivamente quero fazer uma turnê. Vai ser uma festa incrível e muito divertida”, adiantou.

Demi Lovato revela detalhes do reencontro com os Jonas Brothers

Na última terça-feira (12), a cantora Demi Lovato participou como convidada especial do podcast Chicks in The Office, apresentado por Francesca Maiano e Maria Ciuffo. Durante a conversa, a artista relembrou sua recente e inesperada reunião com os integrantes da banda Jonas Brothers, um momento que mexeu com a memória afetiva de fãs que acompanharam a trajetória conjunta dos artistas no início dos anos 2010, período marcado pelo sucesso das produções da Disney e pela forte amizade entre eles.

O reencontro aconteceu no dia 10 de agosto, durante um show no MetLife Stadium, em East Rutherford, Nova Jérsei. Na ocasião, Demi Lovato subiu ao palco ao lado de Nick, Joe e Kevin Jonas para interpretar as faixas “This Is Me” e “Wouldn’t Change a Thing”, sucessos eternizados nas trilhas sonoras de Camp Rock e Camp Rock 2: The Final Jam, filmes que protagonizaram juntos e que marcaram uma geração de fãs. A apresentação foi recebida com entusiasmo pelo público, que vibrou com a recriação ao vivo de um momento tão emblemático da carreira de ambos.

Durante a entrevista, Demi Lovato revelou como surgiu o convite para participar da apresentação especial. A intérprete de “Cool for the Summer” contou que a ideia partiu de Joe Jonas, com quem já viveu um relacionamento e mantém um histórico de parceria artística. Segundo a cantora, Joe fez questão de destacar a importância de Demi na trajetória do grupo.

“Na verdade, o Joe me pediu tipo, na semana passada: ‘Ei, o que você vai fazer no próximo fim de semana, dia 10? Nós adoraríamos que você viesse cantar This Is Me e Wouldn’t Change a Thing. Você tem sido uma grande parte da nossa jornada, e vice-versa. Esse show é realmente importante para nós e adoraríamos tê-la’. Foi tão legal.”

Ainda durante o bate-papo, Demi Lovato comentou como foi reconfortante rever os Jonas Brothers após tanto tempo sem contato próximo. Tomada pela nostalgia, ela relembrou histórias vividas nos bastidores da Disney e compartilhou detalhes do clima nos bastidores do show.

“Como eu disse, foi muito reconfortante para mim também. Sabe, nós passamos por tanta coisa juntos, todos nós, os Jonas Brothers e eu. E foi realmente ótimo passar um tempo com eles. Foi muito legal. Os três vieram ao meu camarim e passaram um tempo conhecendo meu marido, o que foi muito significativo para mim.”

A artista encerrou o relato falando sobre o carinho que recebeu de Joe, Nick e Kevin, ressaltando que o gesto de gratidão dos irmãos deixou a porta aberta para futuras colaborações.

“Eles simplesmente me agradeceram muito por voar pelo país para me apresentar com eles, e isso foi muito atencioso. Eu me senti muito apreciada. E foi reconfortante para nós. E eu adorei, cada segundo foi ótimo.”

Atualmente, Demi Lovato segue divulgando sua nova fase artística. Após lançar o single “Fast”, a cantora prepara o terreno para apresentar ao público sua próxima faixa, prometendo dar continuidade ao clima intenso e energético que vem marcando esta nova era de sua carreira.