Demi Lovato admite que aposta no rock fracassou

Enquanto divulga seu novo single “Fast”, que ainda não conseguiu entrar na Billboard Hot 100, Demi Lovato fez uma reflexão franca sobre os rumos de sua carreira. Em entrevista ao podcast “Chicks in the Office”, a cantora confessou que a incursão pelo rock, explorada no álbum “Holy Fvck” (2022), não trouxe os resultados esperados.

“O rock não funcionou para mim, e tá tudo bem”, afirmou Demi, reconhecendo que o projeto foi movido por paixão pessoal, mas sem impacto comercial. “Voltei um pouco às minhas raízes. Cresci ouvindo rock na minha fase emo, então quis experimentar. Mas hoje sei o que realmente funciona para mim.”

Os números confirmam a análise: “Holy Fvck” foi o disco menos bem-sucedido da carreira da artista, ficando fora do Top 5 da Billboard 200 e sem certificações de vendas. Apenas a faixa “29” chegou ao Hot 100 — e mesmo assim na modesta 96ª posição.

Agora, Demi mira novamente no gênero que já lhe rendeu grandes hits. “Percebi que as músicas pop foram as que mais funcionaram comigo. ‘Cool For the Summer’ é um exemplo: 4x platina nos EUA e Top 15 na Billboard. Então pensei: por que não voltar a isso?”, disse.

A cantora garante que o retorno ao pop reflete seu momento atual. “É autêntico, combina com meu estado de espírito e estou muito orgulhosa das novas faixas. Mal posso esperar para que todos ouçam”, adiantou.

Demi Lovato revela detalhes do reencontro com os Jonas Brothers

Na última terça-feira (12), a cantora Demi Lovato participou como convidada especial do podcast Chicks in The Office, apresentado por Francesca Maiano e Maria Ciuffo. Durante a conversa, a artista relembrou sua recente e inesperada reunião com os integrantes da banda Jonas Brothers, um momento que mexeu com a memória afetiva de fãs que acompanharam a trajetória conjunta dos artistas no início dos anos 2010, período marcado pelo sucesso das produções da Disney e pela forte amizade entre eles.

O reencontro aconteceu no dia 10 de agosto, durante um show no MetLife Stadium, em East Rutherford, Nova Jérsei. Na ocasião, Demi Lovato subiu ao palco ao lado de Nick, Joe e Kevin Jonas para interpretar as faixas “This Is Me” e “Wouldn’t Change a Thing”, sucessos eternizados nas trilhas sonoras de Camp Rock e Camp Rock 2: The Final Jam, filmes que protagonizaram juntos e que marcaram uma geração de fãs. A apresentação foi recebida com entusiasmo pelo público, que vibrou com a recriação ao vivo de um momento tão emblemático da carreira de ambos.

Durante a entrevista, Demi Lovato revelou como surgiu o convite para participar da apresentação especial. A intérprete de “Cool for the Summer” contou que a ideia partiu de Joe Jonas, com quem já viveu um relacionamento e mantém um histórico de parceria artística. Segundo a cantora, Joe fez questão de destacar a importância de Demi na trajetória do grupo.

“Na verdade, o Joe me pediu tipo, na semana passada: ‘Ei, o que você vai fazer no próximo fim de semana, dia 10? Nós adoraríamos que você viesse cantar This Is Me e Wouldn’t Change a Thing. Você tem sido uma grande parte da nossa jornada, e vice-versa. Esse show é realmente importante para nós e adoraríamos tê-la’. Foi tão legal.”

Ainda durante o bate-papo, Demi Lovato comentou como foi reconfortante rever os Jonas Brothers após tanto tempo sem contato próximo. Tomada pela nostalgia, ela relembrou histórias vividas nos bastidores da Disney e compartilhou detalhes do clima nos bastidores do show.

“Como eu disse, foi muito reconfortante para mim também. Sabe, nós passamos por tanta coisa juntos, todos nós, os Jonas Brothers e eu. E foi realmente ótimo passar um tempo com eles. Foi muito legal. Os três vieram ao meu camarim e passaram um tempo conhecendo meu marido, o que foi muito significativo para mim.”

A artista encerrou o relato falando sobre o carinho que recebeu de Joe, Nick e Kevin, ressaltando que o gesto de gratidão dos irmãos deixou a porta aberta para futuras colaborações.

“Eles simplesmente me agradeceram muito por voar pelo país para me apresentar com eles, e isso foi muito atencioso. Eu me senti muito apreciada. E foi reconfortante para nós. E eu adorei, cada segundo foi ótimo.”

Atualmente, Demi Lovato segue divulgando sua nova fase artística. Após lançar o single “Fast”, a cantora prepara o terreno para apresentar ao público sua próxima faixa, prometendo dar continuidade ao clima intenso e energético que vem marcando esta nova era de sua carreira.