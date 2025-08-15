Demi Lovato revela que novo disco é sobre diversão

Demi Lovato, 32 anos, está pronta para dar início a uma nova era em sua carreira musical. Após explorar o rock em seus dois últimos projetos, a cantora revelou em entrevista nesta terça-feira (12) que está retornando a um som mais pop e leve, lembrando o sucesso de “Cool for the Summer”, lançado em 2015.

Durante participação no podcast Chicks In The Office, Demi adiantou detalhes de seu nono álbum de estúdio, ainda sem data oficial de lançamento. A artista já deu um gostinho do que vem por aí com a faixa “Fast”, lançada no início de agosto.

Segundo Lovato, o novo trabalho tem uma proposta divertida e celebra a fase atual de sua vida. “Não me levei tão a sério nessa nova era. Antes, escrevia músicas intensas, catárticas, com temas profundos. Hoje estou feliz, apaixonada e leve, então as músicas refletem exatamente isso”, explicou.

A cantora confirmou que o disco será voltado ao dance-pop, incorporando elementos eletrônicos às faixas. “O rock foi um projeto de paixão, mas percebi que o que realmente funcionou para mim foram canções pop como ‘Cool for the Summer’. E agora, esse estilo combina com meu estado de espírito”, completou.

Demi ainda revelou detalhes de uma das faixas: “Frequency” foi a primeira música que trouxe para o estúdio e a partir dela encontrou a identidade do álbum. Ela descreveu o processo de composição como mais leve e criativo, incluindo histórias fictícias e se permitindo brincar com a narrativa das canções.

Animada, a cantora prometeu que a volta aos palcos será memorável. “Vai ser uma festa incrível. Muito divertido”, adiantou.

O produtor Zhone, que acompanha Demi há anos, comentou sobre o projeto: “Trabalhar com Demi e acompanhar sua evolução tem sido inspirador. Este álbum é sobre deixar as inibições de lado, e a diversão no estúdio transparece em cada faixa”.

Demi Lovato revela bastidores de seu próximo clipe

Na última terça-feira (12), a cantora Demi Lovato foi a convidada especial do podcast Chicks in The Office, apresentado por Francesca Maiano e Maria Ciuffo. Ao longo da conversa, a artista compartilhou novidades sobre seu aguardado novo álbum, previsto para chegar às plataformas em breve, e falou com entusiasmo sobre o processo criativo que marca o início de sua nova fase musical. Com bom humor, Demi adiantou que pretende se levar menos a sério durante a produção do disco e ofereceu ao público pistas sobre o que esperar em suas próximas aparições.

Este ano, Demi Lovato já deu o pontapé inicial em sua nova era com o lançamento do single “Fast”, divulgado no dia 1º de agosto. A canção rapidamente conquistou bons números, ultrapassando 7 milhões de reproduções no Spotify e somando mais de 2,7 milhões de visualizações no videoclipe oficial. Embalada por esse resultado, a cantora já trabalha na divulgação de seu segundo single. Durante a entrevista, a intérprete de “Cool for the Summer” contou bastidores da gravação e descreveu a energia que colocou na performance.

Com um sorriso no rosto e evidente empolgação, Demi Lovato relembrou o momento:

“Acabei de gravar o videoclipe do meu segundo single. Meus joelhos ficaram roxos de tanto dançar, seja no chão, em cima da mesa, em todos os lugares. Houve até um poste de pole dance, e embora eu não saiba fazer giros, consegui fazer parecer que sabia. Estou de volta à dança, e vai ser incrível. Estou muito animada.”

Além de discutir o lançamento, Demi Lovato declarou-se sobre seu atual estado de espírito, destacando como essa fase de bem-estar pessoal está influenciando diretamente o clima das novas músicas. A artista ressaltou que se sente mais leve e que deseja transmitir essa sensação no álbum.

Com serenidade e confiança, explicou:

“Estou em um momento da minha vida em que me sinto livre e feliz, simplesmente amando a vida. É disso que essa música realmente fala. Há também faixas com temática sexual, mas, acima de tudo, é sobre aceitar quem eu sou e onde estou agora. Isso é muito bom, é uma sensação de leveza. Acho que é exatamente isso que busco com este projeto.”

Embora ainda não haja uma data oficial para o lançamento, Demi Lovato promete que este será um dos trabalhos mais distintos de sua carreira. Ao longo de sua trajetória, a cantora já explorou estilos como pop e rock; agora, aposta no eletropop, ramificação da música pop que recentemente ganhou grande destaque nas mãos de artistas como Charli xcx.