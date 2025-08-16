Mariah Carey gravará videoclipe no Brasil durante passagem em setembro

A cantora Mariah Carey planeja aproveitar sua próxima viagem ao Brasil não apenas para se apresentar, mas também para gravar um novo videoclipe, segundo informações divulgadas nesta quarta-feira (13) pelo colunista Eduardo Reis, do Portal Leo Dias. A estrela pop já tem shows confirmados em São Paulo e Belém do Pará em setembro, mês em que também lançará seu mais recente álbum, intitulado “Here For It All”, sequência do trabalho “Caution” lançado em 2018.

Apesar de os detalhes do projeto ainda serem mantidos em sigilo, sabe-se que Carey já estaria em negociações com empresários e produtores para viabilizar a gravação do clipe em território brasileiro. Até o momento, não foi definido qual música ganhará o vídeo, tampouco o estado ou a cidade que servirá como locação. O projeto, porém, já conta com patrocínio confirmado, o que garante que a produção será realizada durante a passagem da cantora pelo país.

Algumas especulações sugerem que o videoclipe poderia ter relação com a recente colaboração de Mariah com a artista brasileira Luísa Sonza, no remix da faixa “TYPE DANGEROUS”. No entanto, a assessoria de Luísa negou envolvimento da cantora no projeto do videoclipe que será gravado no Brasil. Dessa forma, a música escolhida ainda permanece como um mistério para os fãs, aumentando a expectativa em torno do lançamento.

Mariah Carey: O Brasil te espera!

Em setembro do ano passado, Mariah Carey já havia encantado o público brasileiro ao se apresentar na edição comemorativa de 40 anos do Rock in Rio, mostrando sua força como uma das principais vozes do pop mundial. Agora, a cantora retorna ao país com shows especiais: no dia 13 de setembro, ela se apresenta como headliner no festival The Town, em São Paulo, enquanto no dia 17 de setembro fará uma apresentação única em um palco flutuante no formato de vitória-régia durante o festival Amazônia Live, em Belém do Pará.

Além das apresentações ao vivo, o público poderá conferir o lançamento do novo álbum de estúdio de Mariah Carey no dia 26 de setembro, consolidando setembro como um mês intenso e marcante na agenda da artista. Entre shows, gravações e promoções, Mariah busca criar experiências memoráveis para os fãs brasileiros, reforçando sua conexão com o país e ampliando sua presença internacional.

Com a expectativa em alta, fãs de Mariah Carey seguem atentos às redes sociais da cantora e de sua equipe, aguardando detalhes sobre a locação do videoclipe e qual faixa do novo álbum ganhará uma produção filmada no Brasil. A presença de Carey no país, unindo shows e gravação de clipe, promete movimentar o cenário musical e gerar grande repercussão na mídia nacional e internacional.