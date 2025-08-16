Kelly Clarkson cancela show beneficente após morte do ex-marido

A cantora Kelly Clarkson anunciou o cancelamento de mais um show nos Estados Unidos, desta vez no evento beneficente Band Together Texas, programado para domingo, 17 de agosto. A apresentação tinha como objetivo arrecadar fundos para as vítimas das recentes enchentes no Texas, mas a organização comunicou que a artista não se apresentará por “circunstâncias pessoais”.

O motivo do cancelamento é o luto e a necessidade de estar presente para seus filhos após a morte do ex-marido e ex-empresário Brandon Blackstock, que faleceu na semana passada aos 48 anos, vítima de câncer de pele. Embora Kelly e Brandon estivessem separados, ele é pai de River e Remington, filhos do casal, que ainda são crianças pequenas.

Em comunicado divulgado anteriormente no Instagram, a cantora explicou a necessidade de se dedicar à família: “Normalmente, mantenho minha vida pessoal em privado, mas o pai dos meus filhos tem estado doente no último ano e, neste momento, preciso estar totalmente presente para eles”, escreveu Kelly. O aviso veio junto ao cancelamento de shows da residência “Studio Sessions” em Las Vegas, que estavam programados para agosto, evidenciando como a situação pessoal afetou sua agenda profissional.

Kelly e Brandon: Uma história linda

Kelly e Brandon foram casados por sete anos, se separaram em junho de 2020 e oficializaram o divórcio em março de 2022. Durante a separação, Kelly precisou pagar US$ 1 milhão ao ex-marido, além de pensão até janeiro de 2024. Apesar de residir atualmente em Nova York com os filhos, a cantora continuou a pagar pensão durante o tempo em que Brandon passava com as crianças, um valor que, segundo o Today Show, chegou a US$ 160 mil.

O falecimento de Brandon Blackstock e o luto resultante têm impactado diretamente a agenda de Clarkson. Até o momento, a residência “Studio Sessions” contabiliza seis shows desmarcados, e a cantora só deve retornar aos palcos no fim do ano. Os próximos compromissos confirmados são quatro apresentações no The Colosseum do Caesars Palace, nos dias 7, 8, 14 e 15 de novembro, quando Kelly deverá se apresentar normalmente.

A artista, conhecida por sua voz potente e carisma, tem recebido mensagens de apoio de fãs e colegas da indústria musical, que reconhecem a dificuldade do momento. O cancelamento do show beneficente reflete a prioridade de Kelly em cuidar da família e lidar com o luto, mostrando que mesmo grandes artistas precisam de tempo para se recompor diante de perdas pessoais.

Enquanto isso, os fãs aguardam ansiosamente o retorno da cantora aos palcos, esperando que os próximos shows mantenham o mesmo nível de energia e emoção que caracterizam a carreira de Kelly Clarkson.