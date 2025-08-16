Demi Lovato deve adiar novo álbum e fãs aguardam novidades em 2026

Os fãs de Demi Lovato terão que esperar mais um pouco para conferir seu novo álbum. Segundo matéria publicada recentemente pela revista Harper’s Bazaar, a cantora americana deve lançar seu nono disco de estúdio apenas em 2026.

A notícia gerou especulação entre seguidores, já que, no mês passado, a Rolling Stone havia informado que o projeto estava em fase final de produção e com previsão de lançamento ainda em 2025.

Por enquanto, nada foi confirmado oficialmente pela própria artista. Demi, no entanto, deu o primeiro passo da nova era com o lançamento do single “Fast”, no dia 1º de agosto, deixando claro que está ativa na produção musical, mas que o disco completo precisará de mais tempo para chegar às plataformas digitais e físicas.

Com este novo álbum, Demi Lovato promete uma mudança de estilo em relação aos lançamentos anteriores. Após explorar sonoridades mais pesadas e voltadas ao rock em “Holy Fvck” (2022) e em “Revamped” (2023), a cantora opta por retornar ao dance-pop, gênero que consagrou parte de sua carreira e que tem maior apelo nas paradas internacionais.

A produção de “Fast” ficou a cargo do renomado Zhone, conhecido por seu trabalho com artistas como Kesha e Troye Sivan. A faixa apresenta batidas eletrônicas envolventes, vocais potentes e refrões que prometem ser marcantes, mantendo a identidade vocal característica de Demi enquanto se conecta com tendências modernas do pop. Espera-se que o restante do álbum siga a mesma linha, reforçando o retorno da artista a um som mais dançante e radiofônico.

Demi Lovato: Expectativa dos fãs e mercado

O adiamento do disco provocou reações mistas entre os fãs. Alguns demonstraram frustração nas redes sociais, enquanto outros se mostraram animados com a expectativa de que o álbum seja ainda mais refinado. A estratégia de lançar singles antes do álbum completo é comum no mercado musical, permitindo que artistas testem a recepção do público e construam expectativa para o projeto completo.

Além disso, o lançamento de singles antecipados permite que Demi mantenha presença nas paradas de música e nas plataformas de streaming, mantendo seu nome em alta enquanto finaliza os últimos detalhes do álbum. Essa abordagem já foi utilizada por artistas como Ariana Grande e Lady Gaga, e tende a gerar engajamento e buzz em redes sociais, aumentando o impacto do lançamento oficial.

Até que Demi confirme oficialmente a data de estreia, os fãs devem acompanhar de perto cada novidade, clipe e lançamento de single. Enquanto isso, “Fast” serve como uma prévia do que está por vir, indicando que a cantora está pronta para reconquistar o público com uma nova fase cheia de energia, vocais poderosos e batidas dançantes.