Cardi B lança single com sample de clássico de Jay-Z e clipe épico

A rapper Cardi B voltou a agitar o cenário musical com o lançamento de “Imaginary Playerz”, segundo single de seu aguardado álbum “Am I The Drama?”, previsto para chegar às plataformas no dia 19 de setembro. A faixa é um verdadeiro hino de confiança e poder, trazendo como destaque o uso de um sample do clássico de 1997 “Imaginary Player”, de Jay-Z.

A produção ficou por conta de DJ SwanQo, Sean Island e OctaneThisThatGas, que conseguiram manter a essência do hip-hop dos anos 90 enquanto incorporavam a energia atual que transformou Cardi em um fenômeno global. Segundo a artista, a aprovação de Jay-Z foi fundamental para que o projeto avançasse. “Fiquei tão feliz porque vocês entendem, a música é meio longa… Essa música é como um item básico para mim e eu tive que ter a aprovação do único e verdadeiro”, disse Cardi em uma conversa no X Space.

Além do single, Cardi B surpreendeu os fãs com um clipe cinematográfico, codirigido por ela e sua parceira criativa de longa data, Patience Foster. O vídeo, assim como a música, exala atitude e reforça a identidade marcante da rapper.

Para os colecionadores, Cardi B lançou um box set exclusivo de “Imaginary Playerz” com capa alternativa do álbum e produtos de edição limitada, disponíveis apenas no site oficial CardiB.com. Essa estratégia de merchandising já havia sido utilizada com sucesso em outras ações da artista, que sabe transformar lançamentos musicais em experiências completas para os fãs.

A colaboração com a WWE também ganhou destaque. Cardi estreou como apresentadora no SummerSlam, em 2 de agosto, onde não apenas revelou trechos inéditos de suas músicas, mas também mostrou seu lado performático diante de uma plateia empolgada.

Cardi B: “Outside” e o início da nova era

O lançamento de “Imaginary Playerz” acontece poucas semanas após “Outside”, primeiro single de “Am I The Drama?”, que estreou no Top 10 da Billboard Hot 100, conquistando o 13º hit da rapper nessa posição. A faixa também alcançou o primeiro lugar na Apple Music, sendo o primeiro topo de Cardi desde o sucesso multiplatinado de “Up”.

A nova era começou oficialmente em junho, quando Cardi se apresentou na Spotify Beach Party, em Cannes, cantando “Outside” ao vivo pela primeira vez. Desde então, a expectativa para o álbum só cresce.

Com “Imaginary Playerz”, Cardi B reafirma seu domínio no hip-hop, equilibrando referências clássicas com sua personalidade ousada, preparando o terreno para um dos lançamentos mais aguardados de 2025.