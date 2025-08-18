Taylor Swift anuncia The Life of a Showgirl: o que sabemos

Depois de 24 horas de especulações acaloradas entre os “swifties”, Taylor Swift confirmou o lançamento de seu 12º álbum de estúdio. O projeto, batizado de The Life of a Showgirl, foi revelado durante a participação da cantora no podcast New Heights, apresentado por seu namorado, o jogador de futebol americano Travis Kelce.

Os rumores começaram pela manhã, quando as redes sociais de Swift publicaram uma sequência de 12 fotos acompanhada da legenda: “pensando sobre quando ela disse ‘Vejo você na próxima era…’”. A mensagem foi interpretada pelos fãs como uma referência direta ao fim da turnê The Eras Tour e à chegada de uma nova fase artística.

Taylor Swift: de recordes a novos rumos

O trabalho mais recente de Swift, The Tortured Poets Department, lançado em 2024, tornou-se o álbum mais reproduzido em um único dia no Spotify, consolidando seu domínio absoluto no mercado fonográfico. A expectativa em torno de The Life of a Showgirl é de que ele mantenha a sequência de recordes, reforçada pelo impacto da turnê anterior, que reuniu 10 milhões de espectadores em 53 cidades e movimentou bilhões de dólares na economia mundial.

A estética do novo álbum parece se distanciar das cores mais sóbrias do trabalho anterior, apostando em tons de verde e laranja, conforme revelado em imagens promocionais. Para críticos, essa mudança pode sinalizar uma nova direção criativa da artista, conhecida por transformar cada lançamento em uma narrativa própria.

Carreira marcada por reinvenções

Além da estreia iminente, Swift vive outro momento decisivo: em maio deste ano, anunciou a recompra dos direitos fonográficos de seus seis primeiros álbuns, encerrando uma batalha que se arrastava desde 2019, quando o empresário Scooter Braun adquiriu sua antiga gravadora. A artista já relançou quatro dos seis discos nessa nova versão, batizada de Taylor’s Version.

Reconhecida como uma das artistas mais influentes de sua geração, Swift soma 14 prêmios Grammy — incluindo um feito inédito de quatro estatuetas de Álbum do Ano —, além de recordes em premiações como o MTV Video Music Awards e o American Music Awards, que a nomeou Artista da Década.

Novos indícios narrativos

Embora Swift costume manter distância da imprensa tradicional, trechos borrados de supostas letras que circulam na internet levantam a possibilidade de que o novo disco volte a abordar relacionamentos, tema recorrente em sua discografia. A editora adjunta de música do The Guardian, Laura Snapes, disse à BBC Radio 4 que o anúncio pelo podcast de Kelce pode sinalizar “uma mudança de tom” na maneira como a artista compartilha novidades.

“Um álbum da Taylor funciona como uma espécie de atualização pessoal”, avaliou Snapes. “E revelar detalhes em um espaço mais íntimo pode indicar uma estratégia diferente de comunicação, ou simplesmente um gesto espontâneo ao lado do namorado.”

Sabrina Carpenter comenta sobre colaboração em novo álbum de Taylor Swift

Recentemente, Sabrina Carpenter compartilhou no Instagram sua reação sobre sua participação no novo álbum de Taylor Swift.

Segundo a People, logo após a cantora anunciar seu 12º álbum de estúdio, The Life of a Showgirl, na última quarta-feira, 13 de agosto, Sabrina postou nos stories da rede social sua empolgação com a futura parceria.

“THE LIFE OF A SHOWGIRL 3 DE OUTUBRO. Eu conheço alguém que está pirando e sou eu”, legendou a publicação, compartilhando a contracapa do próximo álbum de Taylor Swift que traz a lista de faixas.

De acordo com a publicação, Sabrina Carpenter também compartilhou uma foto antiga dela e de Taylor da Eras Tour.

Vale lembrar que no dia 13 de agosto, Taylor Swift, compartilhou no Instagram que seu próximo álbum, The Life of a Showgirl, será lançado na sexta-feira, dia 3 de outubro.

Vale destacar que Sabrina Carpenter era fã de Taylor Swift mesmo antes de ela ser a atração de abertura da Eras Tour.

Em 2020, ela se abriu para a Apple Music sobre como a música da estrela, e especificamente seu álbum Folklore, de 2020, inspirou seu próprio processo criativo.

“Taylor Swift postou algo quando lançou seu novo álbum na descrição de quando ele foi lançado, dizendo algo como: ‘Eu normalmente penso demais nas músicas que vou lançar’”, disse a cantora do sucesso de “Espresso” na época. “E eu simplesmente sinto que nada é certo agora, então parecia certo e eu queria fazer isso.”