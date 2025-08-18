Sabrina Carpenter brilha em colaboração inédita com Taylor Swift

Sabrina Carpenter vive um momento inesquecível em sua carreira. A cantora americana foi anunciada como a única participação especial no aguardado 12º álbum de Taylor Swift, intitulado The Life of a Showgirl. A própria artista não escondeu a empolgação: em seu Instagram, Carpenter compartilhou a novidade e brincou: “Conheço alguém que está surtando e sou eu”.

Para Carpenter, essa colaboração representa mais do que apenas uma parceria musical. Fã declarada de Swift desde a adolescência, ela acompanhou de perto a trajetória da estrela pop, inclusive fazendo covers de seus hits no YouTube ainda em 2009, como Picture to Burn. Em entrevista à Rolling Stone, a cantora reforçou sua admiração: “Eu jamais poderia comparar minha vida, minha carreira ou trajetória com algo próximo ao que ela fez”.

O encontro artístico entre as duas não é inédito. Em 2023, Carpenter abriu shows da turnê Eras Tour, proporcionando momentos únicos ao dividir o palco com sua ídola. Mais recentemente, no outono de 2024, elas se apresentaram juntas em Nova Orleans, em uma surpresa que emocionou o público. Entre mashups de Espresso, de Carpenter, e Is It Over Now?, de Swift, o momento contou ainda com elogios calorosos da própria Swift, que descreveu a colega como “tão real quanto parece”.

A participação no álbum de Taylor chega em um momento estratégico para Carpenter, que se prepara para lançar seu sétimo disco de estúdio, Man’s Best Friend, no dia 29 de agosto. A colaboração promete não apenas fortalecer sua carreira, mas também realizar um sonho antigo de dividir espaço musical com a artista que a inspirou desde o início.

Na última sexta-feira (8), Sabrina Carpenter revelou nas redes sociais a última versão de capa para o novo álbum, “Man’s Best Friend”.

Segundo a Billboard, a estrela pop exibiu a quarta e última edição do disco em uma publicação no Instagram, três semanas antes do lançamento do projeto nos serviços de streaming. A arte mostra Sabrina comandando a mesa de jantar, em um vestido azul cintilante, enquanto comanda cinco homens de smoking ao seu redor.

Shania Twain elogia Sabrina Carpenter em entrevista

Recentemente, a renomada cantora country Shania Twain esteve no estúdio do programa de televisão canadense ETalk, exibido pela CTV e apresentado por Tyrone Edwards. Conhecida mundialmente pelo sucesso icônico “Man! I Feel Like a Woman”, Twain falou de forma descontraída e sincera em uma entrevista divulgada nesta segunda-feira (11). Durante a conversa, um dos momentos mais marcantes foi quando a artista comentou sobre sua experiência com a jovem e talentosa cantora norte-americana Sabrina Carpenter, que recentemente surpreendeu os fãs ao apresentar um cover da música That Don’t Impress Me Much em seu show da Short’n Sweet Tour, realizado em Toronto, no Canadá.

Quando o entrevistador pediu que Shania Twain compartilhasse suas impressões ao conhecer Sabrina, ela falou com admiração sobre a personalidade cativante e o talento artístico da jovem cantora:

“Sabrina é uma pessoa muito legal e genuína. Ela é quase popular demais para precisar ser simpática, mas mesmo assim é, e eu realmente adoro isso nela. Além disso, ela é extremamente talentosa, sabe? Cantávamos juntas durante os ensaios, e ela tem uma voz linda, capaz de interpretar qualquer música com perfeição. Além do talento vocal, é uma atriz excelente e leva sua carreira com muito profissionalismo.”

Ao ser convidada a resumir o que mais a encantou em Sabrina Carpenter, Shania Twain não poupou elogios, destacando a combinação rara entre beleza, carisma e talento:

“Ela é tão linda e tão popular, que quase nem precisaria ser legal… mas ela é legal mesmo assim, e eu realmente admiro isso nela. Além do mais, é super talentosa.”

A relação entre Sabrina Carpenter e Shania Twain ganhou forma durante as gravações do especial de Natal para a Netflix, intitulado A Nonsense Christmas, que teve Sabrina como apresentadora. Nesse projeto especial, as duas cantoras uniram vozes e estilos ao apresentarem juntas um cover da clássica faixa Santa Baby, encantando o público e consolidando uma parceria musical cheia de simpatia.