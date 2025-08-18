Taylor Swift revela desafios da “The Eras Tour”

Após quase dois anos de shows em quatro continentes, Taylor Swift, 35, abriu o coração sobre a fase de recuperação após a turnê “The Eras Tour”. A cantora falou sobre o esforço físico intenso, comparando os desafios enfrentados com os do namorado, o jogador de futebol americano Travis Kelce, durante uma entrevista ao podcast “New Heights”, apresentado pelo próprio atleta.

“Foi muita fisioterapia e desconforto constante”, contou Swift, descrevendo o desgaste do corpo após performances diárias e saltos de palco que, segundo ela, foram quase como pequenas “torturas” físicas. Travis Kelce, impressionado, revelou que a estação de recuperação montada pela cantora nos hotéis, incluindo equipamentos como espaçadores de dedos, o deixou surpreso. “Cara, ela faz mais do que eu. As semelhanças são absurdas”, comentou o atleta.

O casal também compartilhou que vem trocando experiências sobre fisioterapia e recuperação, encontrando pontos de conexão em como submetem seus corpos a esforços extremos.

A “The Eras Tour” encerrou em dezembro de 2024 em Vancouver, no Canadá, após passar por cidades da América, Europa, Ásia e Oceania. A turnê marcou a primeira visita de Swift ao Brasil, onde se apresentou para mais de 200 mil fãs em seis shows realizados entre São Paulo e Rio de Janeiro, consolidando seu status como fenômeno global da música pop.

E as novidades não param por aí: nesta quarta-feira (13), Taylor Swift anunciou a capa e a data de lançamento de seu 12º álbum, “The Life of a Showgirl”, que chega às plataformas digitais em 3 de outubro, prometendo mais um capítulo de sua carreira já repleta de hits e recordes.

Taylor Swift revela bastidores da compra de seus masters originais

Na última quarta-feira (13), Taylor Swift participou do programa New Heights, apresentado por seu namorado, o jogador do Kansas City Chiefs, Travis Kelce, e por seu cunhado, o ex-jogador Jason Kelce. A presença da cantora, que já havia movimentado a internet com o anúncio do lançamento de seu 12º álbum de estúdio, tornou-se ainda mais marcante por revelar um momento histórico em sua carreira: pela primeira vez, ela falou abertamente sobre a compra dos masters originais de seus álbuns. Embora já tivesse publicado uma carta anunciando a aquisição, dessa vez Taylor mergulhou em detalhes inéditos sobre o processo de negociação.

Durante a conversa, Taylor Swift relembrou que jamais imaginou que seria possível recuperar os direitos de suas gravações originais. Desde o início de sua trajetória artística, ainda adolescente, ela guardava dinheiro com o sonho de um dia adquirir esses masters, sonho que parecia inalcançável. Em um gesto incomum no mundo da música, optou por não enviar empresários ou advogados para intermediar a compra. Em vez disso, incumbiu sua mãe, Andrea Swift, e seu irmão, Austin Swift, de conduzir o contato com a empresa Shamrock Holdings. Essa estratégia, segundo ela, foi decisiva para que o acordo fosse fechado.

“Eu pensava em não ser dona da minha música todos os dias. Era um pensamento intrusivo que me acompanhava constantemente… Alguns meses depois do Super Bowl, em Kansas City, recebi uma ligação da minha mãe dizendo: ‘Você recuperou sua música’. Muito dramaticamente, caí no chão de verdade, chorando copiosamente e perguntando: ‘Sério!?’”, relatou Taylor, descrevendo a emoção ao receber a notícia de que o negócio havia sido concretizado.

Taylor Swift também compartilhou como foi contar a novidade para Travis Kelce, um momento carregado de emoção que, segundo ela, se tornou inesquecível. “Pensei comigo mesma: ‘Vá contar para o Travis de um jeito normal’. Ele estava jogando videogame, tirou o fone de ouvido, e eu disse: ‘Recuperei minha música!’, enquanto chorava compulsivamente. Isso mudou a minha vida.”

O anúncio oficial da compra dos masters originais foi feito no dia 30 de maio deste ano, coroando uma batalha iniciada em 2018, quando Taylor começou sua luta para reaver os direitos de seu próprio trabalho. Conhecida por sua postura firme na defesa dos artistas, como no episódio em 2014, quando se posicionou contra certas práticas das plataformas de streaming. Ela investiu anos em regravar seus álbuns para retomar o controle de seu catálogo. Após quatro lançamentos sob o selo Taylor’s Version, a artista agora retoma o lançamento de material inédito.