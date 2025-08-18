Chappell Roan admite insegurança sobre nova fase

Aos 27 anos, Chappell Roan vive um momento de transição artística. A drag queen norte-americana, que conquistou o público com o álbum The Rise And Fall Of Midwest Princess, confessou que ainda não sabe qual rumo seguirá em sua próxima etapa musical.

Em entrevista ao Apple Music 1, a artista revelou que sequer começou a escrever para o novo projeto e que enxerga pouca ligação entre seus lançamentos mais recentes — The Giver, Good Luck, Babe! e The Subway.

“Essas três músicas são muito diferentes entre si. Por isso, não faço ideia de como será a nova era”, afirmou. Segundo Roan, o maior desafio está na expectativa do público: “É assustador lançar algo novo e imaginar que as pessoas podem não gostar porque não soa como o trabalho anterior. Você sempre corre o risco de nunca superar a primeira vez.”

No início de agosto, a cantora lançou o videoclipe de The Subway, inspirado em uma história de amor perdida no metrô de Nova York. A produção transforma cenários icônicos da cidade em palco para sua dor: a artista surge envolta em fios vermelhos, é arrastada por táxis amarelos e mergulha no chafariz do Washington Square Park, enquanto narra a espera pelo dia em que a ex-companheira será apenas “mais uma garota no metrô”.

Chappell Roan conquistou seu segundo hit número 1 no Reino Unido com “The Subway“, que estreou no topo da parada oficial de singles na última sexta-feira (8).

Tocada ao vivo pela primeira vez em junho de 2024, a música foi lançada oficialmente no dia 1º de agosto, juntamente com um videoclipe. Segundo a Billboard, a música dá a cantora seu segundo lugar no topo das paradas do Reino Unido, depois de “Pink Pony Club” ter alcançado o feito pela primeira vez em março.

Vale destacar que durante o Øya Festival em Oslo, na Noruega, Chappell Roan cantou a música ao vivo pela primeira vez após o lançamento, admitindo também que voltar aos palcos a assustou. “Estou muito nervosa“, afirmou. “Só não faço um show há um segundo, então estou meio nervosa.”

