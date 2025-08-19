Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta terça (19/8)

A vontade de ser mais

Data estelar: Lua míngua em Câncer.

A luta de nossa humanidade contra viver em dependência das circunstâncias da natureza e poder controlar o máximo possível seu destino é uma história muito bem-sucedida, porém, como todas as coisas que inventamos esse sucesso trouxe em seu ventre seu aspecto maligno.

Maligno, conceitualmente, é aquilo que desintegra o sucesso, e nesse caso se refere a que, nos confortando na ideia de termos tudo em nossas mãos; comunicação, produtividade, conforto, segurança e tempo para o prazer, vamos eliminando a ideia de que haja forças além de nossa compreensão, que desafiam nossa capacidade de controle.

Assim nossa humanidade transforma seu sucesso numa vulnerabilidade, porque as novas gerações chegam cientes de que tudo está na mão, e deixam de ter vontade de ser mais do que lhes é oferecido.

































ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Está tudo se encaixando nos lugares certos, e mesmo que ainda tenha muita coisa errada acontecendo, ainda assim está tudo certo, porque sua alma reconhece que há perspectivas amplas se desenhando para o futuro.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Os bons sentimentos são melhores ainda quando podem ser compartilhados com pessoas de confiança, que continuam sendo raras, porém disponíveis e ao alcance da mão. É com elas que você precisa reforçar laços.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Já que você possui o dom da palavra, que esse sirva, nesta parte do caminho, para congregar as pessoas que, temporariamente, servirão para que as ideias se transformem em obras concretas. Nada além disso importa.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Seus verdadeiros planos ninguém há de conhecer, porque é melhor evitar que as pessoas fiquem dando palpites que só vão desconcertar sua alma e impedir que o movimento seja fluído. Continue em frente com sua estratégia.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Para essas ótimas ideias se transformarem em obras concretas, quem vai ter de tomar todas as iniciativas é você, não tenha dúvida alguma a esse respeito. Se você se sente firme ou não, é irrelevante. É só seguir em frente.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Ainda que, eventualmente, nada do que você desenha mentalmente para o futuro venha a se realizar, mesmo assim sua alma não sairá frustrada da situação, porque tudo converge para um objetivo muito auspicioso.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Tudo continua, só isso importa, porque se eventualmente alguns relacionamentos terminam e isso cria constrangimentos, tal situação há de ser tomada como temporária, porque logo sua alma renasce e dá continuidade.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

A questão essencial é você levar a cabo seus planos, de forma independente de que as pessoas entendam o objetivo em andamento, porque se você esperar por isso, vai ficar esperando mesmo. Só importa a realização.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Novamente sua alma se encontra no centro de um montão de questões que brindam com entusiasmo e sonhos de liberação. Isso é muito bom e precisa ser aproveitado ao máximo, para que dessa vez resulte em algo positivo.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Mantenha a serenidade, justamente porque sua alma se encontra diante de um cenário de elevada complexidade, e ninguém, a não ser você, tem os instrumentos necessários para desamarrar os nós que se apresentam.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Às vezes parece que as outras pessoas fazem mais que você, porque se movimentam mais ou são melhores de autopromoção. Porém, isso não há de fazer com que você desvalorize a importância do papel que você desempenha.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Nada há de ser medido com a lógica de outros tempos, porque os tempos atuais não têm referência em nada do que você tiver vivido algum dia. É tudo diferente, e por isso mais vale você também ser diferente. É por aí.