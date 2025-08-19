Anitta é criticada por indígena após participar de ritual no Xingu

A visita de Anitta à aldeia Kuikuro, no Parque Indígena do Xingu, em Mato Grosso, rendeu grande repercussão nas redes sociais e dividiu opiniões. A cantora participou do ritual Kuarup, tradicional cerimônia fúnebre que homenageia indígenas já falecidos, enquanto gravava um especial para o programa Domingão com Huck.

No entanto, a presença da artista foi alvo de críticas da ativista indígena Ysani Kalapalo, que considerou a participação de Anitta um desrespeito às tradições. Segundo Ysani, a cantora não seguiu o protocolo cultural esperado durante a dança ritual, especialmente em relação ao traje usado.

“Ela tinha que estar pintada com todo o corpo e também sem roupa nenhuma, apenas com adereços. O fato de estar vestida ao participar da dança já desrespeita o ritual Kuarup”, declarou a ativista em vídeo publicado em suas redes sociais.

Além da crítica sobre a vestimenta, Ysani acusou a cantora de utilizar a causa indígena como forma de autopromoção. “Sabemos muito bem que a Anitta não colabora praticamente nada com o progresso dos povos indígenas. […] A fala dela é só lacração. Quem defende realmente a natureza são os indígenas”, afirmou.

A polêmica em torno da visita de Anitta

Com mais de 800 mil inscritos em seu canal no YouTube e 120 mil seguidores em outras redes sociais, Ysani Kalapalo é uma voz ativa na defesa das tradições de seu povo. Em 2019, ela chegou a discursar na abertura da Assembleia-Geral da ONU, em Nova York, a convite do então presidente Jair Bolsonaro. Identificada com pautas da direita, a ativista se apresenta como uma “indígena do século 21” e frequentemente comenta sobre questões culturais e políticas envolvendo os povos originários.

Anitta, por sua vez, usou suas redes sociais para explicar que sua ida ao Xingu foi feita a convite de lideranças indígenas e de organizações ligadas à causa. A cantora ressaltou a experiência de vivenciar de perto o ritual e de ter conhecido o cacique Raoni, uma das maiores lideranças do povo Kayapó e símbolo internacional da luta pela preservação da floresta.

“Vivenciei de perto o Kuarup, ritual que celebra a memória e a trajetória daqueles que já fizeram a passagem. Além disso, tive a honra de conhecer o Cacique Raoni, esse homem que dedica anos da sua vida à defesa da floresta, à proteção dos territórios indígenas e ao futuro da humanidade”, escreveu Anitta em seu perfil.

Apesar da controvérsia, a artista destacou a importância do encontro como uma forma de dar visibilidade às lutas dos povos originários. A discussão aberta entre Ysani Kalapalo e Anitta evidencia a delicadeza de temas que envolvem tradição, representatividade e engajamento de figuras públicas.

Independentemente das críticas, a presença da cantora no Xingu trouxe novamente à pauta nacional a relevância dos povos indígenas como guardiões das florestas e protagonistas na preservação ambiental do Brasil.