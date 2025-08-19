Público pede beijo entre Zé Felipe e Ana Castela

O último domingo (17/8) foi marcado por um momento de grande empolgação durante o show de Ana Castela em Buritama, interior de São Paulo. A sertaneja recebeu ninguém menos que Zé Felipe, filho do cantor Leonardo, para uma participação especial em sua apresentação.

O público, que já estava eufórico com a apresentação da boiadeira, foi ao delírio com a presença surpresa do cantor.

Assim que Zé Felipe subiu ao palco ao lado de Ana Castela, os fãs começaram a gritar em coro: “Beija! Beija!”. O pedido da plateia rapidamente tomou conta do local e se tornou o ponto alto do show, deixando evidente o entusiasmo do público com a parceria. A interação entre os dois artistas foi marcada por risadas, trocas de olhares e a performance conjunta da clássica música Evidências, de Chitãozinho & Xororó, que arrancou aplausos calorosos.

Apesar da insistência dos fãs, o aguardado beijo não aconteceu. No lugar, Zé Felipe e Ana Castela optaram por encerrar a participação com um abraço caloroso e uma despedida amigável, gesto que, ainda assim, arrancou gritos e aplausos da multidão.

O episódio reacendeu rumores de um possível romance entre Zé Felipe e Ana Castela, especulação que já vinha circulando há algumas semanas nas redes sociais. Após fotos dos dois juntos viralizarem recentemente, muitos fãs passaram a questionar se a relação de amizade não teria evoluído para algo mais.

No entanto, tanto o cantor quanto sua equipe já vieram a público negar qualquer envolvimento amoroso. Em pronunciamento anterior, Zé Felipe afirmou que ele e Ana Castela são apenas amigos e que nutrem grande respeito mútuo, tanto pessoal quanto profissional. Sua equipe de comunicação também reforçou que não há romance entre os artistas, classificando os boatos como infundados.

Ainda assim, a interação no palco em Buritama segue rendendo comentários entre fãs e internautas, que rapidamente espalharam vídeos do momento nas redes sociais. Em pouco tempo, a cena de Zé Felipe e Ana Castela lado a lado, em meio à torcida calorosa do público, se tornou viral.

Ana Castela e Zé Felipe: Reações do público e impacto nas redes

A apresentação movimentou a internet, com milhares de comentários, memes e postagens em páginas de fãs. Muitos destacaram a química entre os artistas, enquanto outros reforçaram que tudo não passa de uma amizade sólida. Alguns internautas chegaram a brincar que o público “shipou” um casal que não existe.

Independentemente de romance ou não, a participação de Zé Felipe no show de Ana Castela consolidou mais um momento marcante na carreira dos dois artistas. Além de reforçar a força que ambos possuem no cenário sertanejo atual, a parceria mostrou o quanto fãs estão engajados e atentos a cada detalhe da vida pessoal e profissional dos cantores.

Com abraços, sorrisos e uma performance memorável, Ana Castela e Zé Felipe transformaram a noite de Buritama em um espetáculo inesquecível, provando que a música, acompanhada da emoção do público, segue sendo a melhor parte de qualquer show.