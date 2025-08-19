Porta de avião com Lauana Prado abre em voo

A cantora Lauana Prado viveu momentos de tensão na tarde desta segunda-feira (18/8) após um incidente aéreo que poderia ter terminado em tragédia. A artista viajava em um avião particular, que decolou de Anápolis (GO) com destino a Sorocaba (SP), quando a porta da aeronave se abriu em pleno voo.

De acordo com a colunista Fábia Oliveira, do portal Metrópoles, o problema aconteceu cerca de 20 minutos após a decolagem. Diante da falha, o piloto precisou agir rapidamente e realizar um pouso de emergência em Goiânia.

Segundo informações divulgadas pelo portal Leo Dias, seis pessoas estavam a bordo, incluindo a sertaneja Lauana Prado, membros de sua equipe e o piloto. Felizmente, todos os ocupantes saíram ilesos.

Em nota, a equipe da cantora confirmou o ocorrido e destacou o impacto emocional:

“Foi realmente um susto muito grande, nunca passei por algo parecido. Graças a Deus estamos bem. Estamos ainda muito abalados, mas agradecidos por não termos tido um desfecho muito pior”, afirmou Lauana Prado.

A aeronave de pequeno porte transportava cinco passageiros além do piloto. Embora não tenha havido feridos, a situação foi considerada de alto risco e exigiu ação imediata do comandante.

Avião de Lauana Prado gera debate sobre segurança aérea

O episódio ocorre em um momento de agenda intensa para Lauana, um dos principais nomes da música sertaneja atual. A cantora vem se destacando com grandes apresentações e parcerias musicais de sucesso.

Após a notícia, fãs da artista usaram as redes sociais para enviar mensagens de apoio e alívio. O caso também trouxe à tona discussões sobre a segurança em voos privados, bastante comuns entre artistas que cumprem turnês pelo Brasil.

Especialistas em aviação reforçam que problemas como a abertura de portas em pleno voo são extremamente raros. Situações assim podem ocorrer por falha mecânica ou mau fechamento antes da decolagem. As causas serão investigadas.

Apesar do susto, a expectativa é que Lauana retome sua agenda de shows normalmente. O episódio, além de marcar um grande livramento, reforça o carinho dos fãs pela artista.

Com uma base fiel de admiradores e crescente reconhecimento nacional, a cantora sertaneja Lauana Prado segue consolidada como um dos grandes nomes da música brasileira. O incidente no avião serviu de alerta, mas também evidenciou a força e resiliência da artista diante de situações inesperadas.