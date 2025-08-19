Chris Martin cita Charli xcx como inspiração e reflete sobre futuro do Coldplay

Chris Martin, vocalista do Coldplay, revelou recentemente que a cantora Charli xcx é uma de suas grandes inspirações enquanto ele e a banda consideram os próximos passos musicais. O líder do grupo britânico destacou o impacto que a artista pop tem em sua visão sobre música, conectividade emocional e criatividade.

Em uma publicação no programa oficial da turnê mundial Music Of The Spheres, Martin escreveu sobre a influência de outros artistas em seu processo criativo. Ele afirmou: “Ainda sou um grande fã de música e estou sempre de olho em outros artistas. Tipo, Pulp tocando Common People em Glastonbury este ano foi a melhor coisa que já vi. Sempre há outros artistas como eles redefinindo o padrão para mim em termos do que a música pode fazer para fazer você se sentir vivo e conectado.”

Chris continuou explicando sua admiração por Charli xcx, destacando faixas como Von Dutch que mostram inovação e energia no pop: “Então, por exemplo, se eu vejo Charli xcx fazendo Von Dutch e penso: ‘Essa é a melhor coisa que já vi’, eu também fico tipo: ‘OK, certo, o que vamos fazer a seguir?’”. Para Martin, essas influências ajudam o Coldplay a manter a criatividade e a originalidade em suas composições.

Chris Martin revela detalhes sobre Coldplay

O Coldplay lançou seu décimo álbum de estúdio, Moon Music, em outubro de 2025. Apesar de Martin afirmar que a banda pretende parar de gravar discos após o 12º álbum, o baixista Guy Berryman ponderou que a aposentadoria ainda está “a anos” de distância. Segundo Berryman, Chris nunca deixará de escrever, então ele encara a previsão com certa cautela: “Chris nunca vai parar de escrever, então eu meio que encaro isso com uma pitada de ceticismo. Ainda estamos a anos de qualquer tipo de aposentadoria.”

Martin explicou que o objetivo é manter o legado do Coldplay intacto e garantir qualidade máxima nos álbuns produzidos: “Só vamos fazer 12 álbuns de verdade, e isso é real. Porque menos é mais. É muito importante que tenhamos esse limite. Só existem sete Harry Potter, só existem 12 álbuns e meio dos Beatles, quase o mesmo número de Bob Marley. Para nós, ter esse limite significa que o controle de qualidade está altíssimo e cada música precisa ser especial.”

O cantor também refletiu sobre o processo de criação, afirmando que as ideias surgem de maneira orgânica e intuitiva: “Tem algo no Coldplay… eu não sei de onde vêm as músicas, mas já percebo isso há quatro ou cinco anos. Confio nesse processo e nas decisões criativas que tomamos juntos.”

Chris Martin finalizou ressaltando que, além de álbuns e turnês, o Coldplay busca permitir que todos os membros da banda tenham vida pessoal e tempo para explorar novos projetos: “Não quero, quando tivermos 60 anos, dizer: ‘Vamos lá, podemos fazer melhor que isso!’ Precisamos de equilíbrio para continuar criando.”

Com essas declarações, Chris Martin mostra como influências externas e limites criativos moldam o futuro do Coldplay, mantendo a banda relevante e inovadora no cenário global da música pop.