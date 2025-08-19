Lady Gaga fecha contrato para trazer a “The MAYHEM Ball” ao Brasil em 2026

Lady Gaga está prestes a escrever mais um capítulo histórico em sua relação com o Brasil. Após semanas de rumores, o colunista Eduardo Reis, do Portal Leo Dias, confirmou que a cantora pop assinou contrato para trazer a turnê “The MAYHEM Ball” ao Brasil em março de 2026, deixando fãs ansiosos por informações sobre datas e ingressos.

Segundo as primeiras informações, os shows acontecerão no Estádio Morumbis, em São Paulo, com até três apresentações previstas. O anúncio oficial da turnê deve ocorrer no último trimestre de 2025, possivelmente em novembro. O mês também reserva outra grande expectativa para Lady Gaga: indicações ao Grammy 2026, onde a artista pode brilhar nas categorias principais do prêmio.

A turnê The MAYHEM Ball promove o álbum “MAYHEM” (2025), a mais recente obra de Lady Gaga. Com apenas dez shows realizados no exterior, o espetáculo arrecadou impressionantes US$ 36,9 milhões, consolidando-se como uma das turnês mais lucrativas da carreira da cantora. A produção combina cenários futuristas, coreografias ousadas e os vocais potentes que transformaram Gaga em um ícone global da música pop.

Turnê mundial de Lady Gaga terá shows em São Paulo

O retorno de Lady Gaga ao Brasil tem ainda mais significado pelo histórico de sua última visita, em maio de 2025, quando reuniu cerca de 2,1 milhões de fãs na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro. Esse show é considerado o maior da carreira da cantora, superando apresentações memoráveis do The Monster Ball Tour e do Chromatica Ball.

Para os fãs brasileiros, a confirmação da turnê é motivo de grande celebração. Gaga construiu ao longo dos anos uma base fiel no país, acompanhando cada passo da carreira da cantora. A chegada da The MAYHEM Ball reforça a conexão da artista com o Brasil e evidencia a relevância do público brasileiro no cenário global de turnês internacionais.

Mesmo com a divulgação oficial ainda pendente, a notícia movimenta a indústria de shows e promete aquecer o mercado de entretenimento em 2026. Com o histórico de apresentações esgotadas rapidamente, a expectativa é que os ingressos desapareçam em poucas horas após a abertura da venda.

Lady Gaga retorna ao Brasil em um momento de ascensão artística e comercial, oferecendo um espetáculo que promete impacto visual, performances eletrizantes e setlist recheado de sucessos. A “The MAYHEM Ball” tem tudo para se tornar mais um marco inesquecível na história da música no país.