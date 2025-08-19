Hayley Williams abre nova fase solo e revela músicas que marcaram sua vida

Depois de um ano intenso com o Paramore, Hayley Williams decidiu dedicar 2025 a explorar sua carreira solo, trazendo novidades que têm empolgado fãs e críticos. A cantora lançou recentemente uma série de singles inéditos, sinalizando uma fase de experimentação criativa e independência artística, após encerrar seu contrato com a Atlantic Records em dezembro de 2023.

Em entrevista à Vulture, Hayley revisitou momentos importantes de sua trajetória musical e compartilhou as canções que mais a marcaram, revelando detalhes íntimos e pessoais sobre como cada música influenciou sua vida e sua arte.

Entre as revelações, destaca-se a primeira letra que a tocou profundamente: “Faces in Disguise”, do Sunny Day Real Estate. A cantora contou que escrevia trechos da música nas paredes de sua adolescência, repetindo em diferentes casas, e que a letra refletia muito do que ela sentia naquela época de descobertas e emoções intensas.

Hayley também relembrou a primeira canção que compôs com o Paramore, “Conspiracy”, fruto de um ensaio improvisado que se transformou na estreia da banda em composições conjuntas. Outro marco inesquecível foi sua primeira apresentação televisiva, com “Misery Business” no programa de Conan O’Brien, logo após uma turnê no Japão, quando a banda ainda lidava com o cansaço do jet lag e a ansiedade de se apresentar para um público maior.

Em um momento mais sensível, a cantora recordou a primeira música que a fez chorar: “Closing Time”, do Semisonic. Ela descreveu uma lembrança vívida de sua adolescência, sentada no carro da mãe, tentando esconder suas lágrimas enquanto a música ecoava, mostrando como certas canções podem se tornar trilhas sonoras da vida pessoal.

Hayley Williams se abre em carta sobre nova fase e independência artística

Recentemente, Hayley Williams, cantora conhecida por sua voz marcante e por sua trajetória no grupo Paramore, decidiu se abrir de forma íntima e transparente em um comunicado dirigido diretamente aos seus fãs. Ela compartilhou seus sentimentos ao vivenciar uma nova etapa na carreira, marcada pela conquista dos direitos totais sobre suas composições, um feito que para ela era quase inimaginável. Além disso, celebrou o lançamento de nada menos que 17 faixas inéditas, um marco que simboliza a liberdade criativa que a artista finalmente alcançou.

No início do texto, Hayley Williams expôs a dimensão dessa virada histórica em sua vida profissional, destacando a importância de se lançar música agora, sem as amarras de um contrato tradicional:

“Hoje estou lançando bastante música — e, pela primeira vez, como uma artista sem contrato. Não sou uma artista independente desde os 15 anos. Nunca fui dona de nenhuma das minhas músicas — e nunca sequer sonhei que seria.”

Com uma mistura de surpresa e descrença, Hayley Williams seguiu compartilhando o quão surreal essa realidade lhe parece, como se fosse um sonho distante que, até pouco tempo, só existia nas narrativas idealizadas das biografias de músicos lendários e na carreira de sua amiga Taylor Swift

“Parecia algo idealista demais. Esse tipo de coisa só acontece em cinebiografias sobre músicos mais velhos e lendários (e também com a Taylor Swift, que é uma anomalia), mas, ao que parece, agora eu sou dona de tudo o que crio e posso fazer qualquer coisa que quiser com isso? Parece mentira!”

Hayley Williams também revelou um aspecto curioso e quase mágico do processo de divulgação das novas canções, que tomou um rumo inesperado ao se tornar um verdadeiro ritual de troca entre fãs, trazendo uma simplicidade e intimidade raras no universo da música digital:

“Pessoas que não se conhecem têm trocado códigos, links e pastas cheias das minhas músicas como se fossem mensagens secretas. Isso tem parecido um retorno a algo mais simples. Fico tentada a dizer que é assim que a descoberta musical deveria ser, mas talvez eu só esteja entregando a minha idade.”

Por fim, Hayley Williams fechou sua mensagem com uma reflexão profunda e poética sobre o significado das composições feitas ao longo do ano e a sensação de renascimento que experimenta ao encarar essa nova fase da carreira. Ela convidou os ouvintes a sentirem as músicas, quase como se elas mesmas falassem e guiassem seu caminho:

“Há muito a dizer sobre as músicas que fiz este ano. Mas acho que pode ser mais significativo deixar que elas falem por si mesmas. Parece um círculo. Bem, de um ângulo parece um círculo, mas de outro é uma espiral. Ascendente? De algum jeito, dei a volta completa, mas agora estou em um lugar novo. Você não chega a lugar nenhum sem ‘ir’. E lá vou eu.”

A estreia das novas faixas marcou o retorno dos lançamentos solos de Hayley Williams. O seu último trabalho foi o Flowers for Vases/descansos, divulgado em 2021.