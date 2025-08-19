Taylor Swift provoca fãs com nova era colorida

A movimentação nas redes sociais de Taylor Swift voltou a incendiar a internet. Ao anunciar seu próximo álbum, The Life of a Showgirl, a cantora adotou uma estética marcada pelas cores verde e laranja, que já dominam seu site oficial e perfis digitais. Embora o laranja já tivesse aparecido discretamente durante a The Eras Tour, a inclusão do verde pegou os fãs de surpresa e abriu espaço para uma enxurrada de teorias.

No X (antigo Twitter), swifties rapidamente resgataram uma conexão: ambas as cores já haviam sido usadas no icônico figurino do clipe de Anti-Hero, do álbum Midnights. Para muitos, isso indica que o novo trabalho deve mergulhar na dualidade de Taylor — a artista sempre sob os holofotes em contraste com sua versão mais íntima, muitas vezes sufocada pelo espetáculo da “showgirl”. Essa leitura ganhou força com rumores sobre uma possível edição deluxe do disco, explorando ainda mais essa narrativa.

Outro detalhe que não passou despercebido foi a troca do coração laranja pelo coração em chamas em sua identidade visual. A mudança alimenta especulações de que o fogo terá papel central no conceito do projeto, talvez simbolizando intensidade, transformação ou mesmo o desgaste da exposição pública.

Taylor Swift revela bastidores da compra de seus masters originais

Na última quarta-feira (13), Taylor Swift participou do programa New Heights, apresentado por seu namorado, o jogador do Kansas City Chiefs, Travis Kelce, e por seu cunhado, o ex-jogador Jason Kelce. A presença da cantora, que já havia movimentado a internet com o anúncio do lançamento de seu 12º álbum de estúdio, tornou-se ainda mais marcante por revelar um momento histórico em sua carreira: pela primeira vez, ela falou abertamente sobre a compra dos masters originais de seus álbuns. Embora já tivesse publicado uma carta anunciando a aquisição, dessa vez Taylor mergulhou em detalhes inéditos sobre o processo de negociação.

Durante a conversa, Taylor Swift relembrou que jamais imaginou que seria possível recuperar os direitos de suas gravações originais. Desde o início de sua trajetória artística, ainda adolescente, ela guardava dinheiro com o sonho de um dia adquirir esses masters, sonho que parecia inalcançável. Em um gesto incomum no mundo da música, optou por não enviar empresários ou advogados para intermediar a compra. Em vez disso, incumbiu sua mãe, Andrea Swift, e seu irmão, Austin Swift, de conduzir o contato com a empresa Shamrock Holdings. Essa estratégia, segundo ela, foi decisiva para que o acordo fosse fechado.

“Eu pensava em não ser dona da minha música todos os dias. Era um pensamento intrusivo que me acompanhava constantemente… Alguns meses depois do Super Bowl, em Kansas City, recebi uma ligação da minha mãe dizendo: ‘Você recuperou sua música’. Muito dramaticamente, caí no chão de verdade, chorando copiosamente e perguntando: ‘Sério!?’”, relatou Taylor, descrevendo a emoção ao receber a notícia de que o negócio havia sido concretizado.

Taylor Swift também compartilhou como foi contar a novidade para Travis Kelce, um momento carregado de emoção que, segundo ela, se tornou inesquecível. “Pensei comigo mesma: ‘Vá contar para o Travis de um jeito normal’. Ele estava jogando videogame, tirou o fone de ouvido, e eu disse: ‘Recuperei minha música!’, enquanto chorava compulsivamente. Isso mudou a minha vida.”

O anúncio oficial da compra dos masters originais foi feito no dia 30 de maio deste ano, coroando uma batalha iniciada em 2018, quando Taylor começou sua luta para reaver os direitos de seu próprio trabalho. Conhecida por sua postura firme na defesa dos artistas, como no episódio em 2014, quando se posicionou contra certas práticas das plataformas de streaming. Ela investiu anos em regravar seus álbuns para retomar o controle de seu catálogo. Após quatro lançamentos sob o selo Taylor’s Version, a artista agora retoma o lançamento de material inédito.