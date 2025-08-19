Taylor Swift revela o “cupido inesperado” de seu romance com Travis Kelce

A cantora Taylor Swift surpreendeu os fãs ao revelar quem foi o responsável por aproximá-la do namorado, o astro da NFL Travis Kelce. Durante participação no podcast New Heights, apresentado por Jason Kelce e pelo próprio Travis, a artista contou que o técnico Andy Reid, comandante do Kansas City Chiefs, teve papel decisivo no início da relação.

Jason não perdeu tempo e perguntou diretamente à estrela pop: “Andy Reid revelou recentemente que foi ele quem armou para vocês. Quão verdadeira é essa revelação do Big Red?”, questionou, citando o apelido carinhoso do treinador.

Taylor não desconversou e confirmou a história. “Não importa o que Andy Reid diga, vamos ficar de olho. Foi exatamente isso que aconteceu”, afirmou. Travis entrou na brincadeira e reforçou: “Cupido… É. Cupido, Big Red… É tudo a mesma coisa”.

A cantora também explicou que a conexão com Reid já vinha de antes, graças ao pai, Scott Swift. “Ele é amigo do meu pai. Meu pai é o homem mais sociável que já nasceu. Ele faz amizade em qualquer lugar. Conheceu alguém num aeroporto em 1971, conversa por cinco minutos e ainda mantém contato até hoje”, contou.

Com bom humor, o casal confirmou que o romance que vem chamando atenção da mídia esportiva e da indústria musical teve mesmo um “cupido inusitado”: o técnico responsável por comandar um dos maiores times do futebol americano.

Taylor Swift revela que novo álbum terá 12 músicas

Durante sua conversa no podcast New Heights, na última quarta-feira (13), Taylor Swift se abriu sobre seu novo álbum, The Life of a Showgirl.

Segundo a Billboard, ela revelou que criou as 12 músicas do projeto enquanto estava em sua turnê mundial The Eras e disse que voaria para a Suécia para trabalhar com os produtores Max Martin e Shellback sempre que tivesse alguns dias de folga das apresentações.

“Eu estava tão mentalmente estimulada e animada para criar”, ela se emocionou. “[O álbum é] muito mais animado e tem uma empolgação pop muito mais divertida. Meus principais objetivos eram melodias tão contagiantes que você quase fica com raiva delas.”

“Fizemos músicas das quais me orgulho muito”, continuou. “Nunca havíamos feito um álbum antes só nós três, sem outros colaboradores. Foi como pegar um raio em uma garrafa. Esses caras são simplesmente gênios. Trabalhar com eles novamente foi absolutamente incrível.”

De acordo com a publicação, Taylor Swift acrescentou que todas as 12 músicas são “estrondosas” e que elas detalham “o que estava acontecendo nos bastidores da minha vida interior durante esta turnê”.

Vale destacar que diferentemente do último álbum, The Tortured Poets Department, Taylor Swift afirmou no podcast que Showgirl não terá faixas bônus. “Não há outras músicas a caminho”, enfatizou. “Este é o 12º. Não há uma 13ª… não há outras músicas a caminho. Este é o disco que eu queria fazer há muito tempo.”

Taylor Swift anuncia novo álbum “The Life of a Showgirl”

Na última terça-feira (12), Taylor Swift compartilhou na redes sociais o anúncio de seu novo álbum, The Life of a Showgirl.

Segundo a Billboard, as especulações sobre uma nova era musical começaram na segunda-feira (11), quando rumores sobre seu 12º álbum de estúdio foram alimentados pelo aparecimento de um relógio de contagem regressiva em seu site oficial.

A contagem regressiva terminou oficialmente às 00h12 (horário de Brasília) do dia 12 de agosto, com a loja de Swift abrindo as pré-encomendas de um novo projeto intitulado The Life of a Showgirl.

Vale destacar que as informações específicas sobre o próximo álbum ainda não foram totalmente divulgadas. A loja virtual oferece pré-encomendas de edições em vinil, CD e cassete, mas ressalta que a data oficial de lançamento ainda não foi anunciada, com itens físicos previstos para serem enviados antes de 13 de outubro.

Vale mencionar que na manhã de segunda-feira (11), o New Heights, podcast apresentado pelo namorado de Taylor Swift, Travis Kelce, e seu irmão, também astro da NFL, Jason Kelce, anunciou “um convidado MUITO especial” para seu novo episódio na quarta-feira, com um teaser nas redes sociais sugerindo que ela faria uma aparição no programa.

A participação especial da cantora no New Heights está marcada para o episódio de quarta-feira (13).

“Então, eu queria mostrar uma coisa para vocês“, afirmou Taylor Swift, antes de apresentar uma cópia desfocada de seu novo disco. “Este é meu novo álbum, The Life of a Showgirl.” A arte completa do álbum deve chegar durante o podcast da New Heights na quarta-feira.

O 11º álbum de estúdio de Taylor Swift, The Tortured Poets Department, foi lançado em abril de 2024 e marcou a maior estreia de sua carreira na Billboard 200. O álbum ficou 17 semanas não consecutivas em primeiro lugar e recebeu uma indicação ao Grammy de álbum do ano, afirmou a publicação.