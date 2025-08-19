Taylor Swift escolhe 3 de outubro para novo álbum

Quando se trata de Taylor Swift, cada detalhe parece cuidadosamente calculado — e a data escolhida para o lançamento de seu 12º álbum, The Life of a Showgirl, não é exceção. A cantora anunciou o novo projeto em agosto de 2025 durante o programa New Heights, apresentado por Jason e Travis Kelce, seu namorado desde 2023, deixando os fãs imediatamente curiosos sobre o possível significado por trás do dia 3 de outubro.

Conhecida por espalhar mensagens ocultas em suas músicas e anúncios, Swift comentou em 2021, no The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, que sempre quis envolver os fãs nesse tipo de “caça aos detalhes” desde o início de sua carreira. “Eu queria que eles mergulhassem nas letras, porque são o que mais me orgulha”, disse na ocasião.

E, como era de se esperar, os fãs rapidamente começaram a especular sobre o porquê de Swift ter escolhido 3 de outubro. Uma pista clara aparece quando se soma a data: 3 + 10 = 13, o número considerado de sorte pela cantora. “Sempre tento encaixar o 13 em alguma situação, e aqui ele estava bem na frente”, brincou Taylor durante a entrevista.

O número 13 tem um peso especial na vida e carreira de Swift: ela nasceu em 13 de dezembro de 1989, seu primeiro disco alcançou ouro em 13 semanas, e sua primeira música número 1 tem exatamente 13 segundos de introdução. Em ocasiões de premiações e eventos, Taylor também costuma se posicionar no 13º assento ou na 13ª fileira, mostrando que a superstição é levada a sério.

Mas a escolha do dia 3 de outubro vai além do número da sorte. O mês de outubro também guarda datas importantes para a família Kelce: o aniversário de Travis é no dia 5, o de sua mãe Donna no dia 9, e o da filha de Jason, Wyatt, no dia 2. Além disso, uma das faixas do álbum, intitulada “Opalite”, faz referência à pedra de outubro, a opala, reforçando o simbolismo do período.

Não é a primeira vez que Taylor opta por estrear músicas no outono: seus álbuns Speak Now, Red, 1989, Midnights e até a regravação de 1989 foram lançados em outubro. A data também coincide com curiosidades culturais apontadas pelos fãs, como o Dia Nacional do Namorado e até uma referência ao filme Meninas Malvadas, lançado em 2004, cuja icônica cena de calendário caiu justamente no dia 3 de outubro.

Taylor Swift é elogiada por Austin Butler e Zoë Kravitz em entrevista

Recentemente, a cantora Taylor Swift foi tema de uma entrevista concedida pelos atores Austin Butler e Zoë Kravitz. Durante uma conversa voltada para a promoção do filme Caught Stealing, estrelado pela dupla, os artistas compartilharam algumas experiências pessoais relacionadas à intérprete de “Shake It Off”.

Zoë Kravitz iniciou comentando sobre a admiração que tem pela amiga de longa data, afirmando que já ouviu o álbum mais recente de Taylor Swift e que não há nenhuma faixa que mereça ser pulada. A atriz, conhecida por interpretar a Mulher-Gato na nova sequência de filmes do Batman, mantém uma amizade com Taylor desde a era 1989. Recentemente, a cantora utilizou sua plataforma no Instagram para divulgar o lançamento do filme Blink Twice, dirigido por Zoë. Além disso, as artistas também dividiram créditos no álbum vencedor da categoria “Álbum do Ano” no Grammy, Midnights, pela composição da faixa “Lavender Haze”.

Na sequência, Austin Butler compartilhou sua experiência como fã de Taylor Swift, relatando a emoção de participar da turnê recordista The Eras Tour. O ator, indicado ao Oscar, descreveu a grandiosidade da produção do show e revelou que a experiência o impressionou tanto que, ao voltar para casa, assistiu ao documentário Miss Americana, que traça a trajetória pessoal e artística de Taylor.

“Eu fui a The Eras Tour e fiquei completamente impressionado. Fiquei maravilhado — foi incrível, fiquei realmente boquiaberto. Depois, naquela mesma noite, voltei para casa e assisti ao documentário — e percebi que tinha um respeito genuíno por ela.”

Austin ainda reforçou a conexão emocional que sentiu com a cantora ao conhecer mais de sua carreira:

“Além disso, no documentário, ela se mostra muito vulnerável ao falar, e isso me fez sentir… fez com que eu me importasse profundamente com ela.”

O novo filme da dupla tem estreia marcada para o dia 2 de outubro aqui no Brasil.