Taylor Swift revela o significado por trás da cor laranja de seu novo álbum

Os fãs de Taylor Swift finalmente tiveram uma resposta para um dos maiores mistérios do mundo pop: por que o novo álbum da cantora, The Life of a Showgirl, é associado à cor laranja. A revelação aconteceu durante sua participação no podcast New Heights, apresentado por Jason Kelce, namorado da artista, e seu irmão Travis Kelce.

Questionada sobre a escolha da cor, Swift explicou que o laranja simboliza a energia e a vitalidade que marcaram os bastidores de sua vida durante a turnê The Eras. “Parece energeticamente com a minha vida agora — este álbum mostra o que estava acontecendo nos bastidores da minha vida interior”, disse a cantora, vencedora de 14 Grammys.

O álbum também marca o reencontro de Taylor com seus antigos colaboradores Max Martin e Shellback, responsáveis por sucessos como We Are Never Getting Back Together, Shake It Off, Blank Space e Style. A cantora descreveu o processo de composição como “capturar um raio em uma garrafa”, ressaltando a química criativa que retomaram após sete ou oito anos sem trabalhar juntos.

No episódio, Travis Kelce reagiu animado à lista de hits: “Então é essa a energia que buscamos — agora entendi por que está laranja”, brincou. Jason Kelce concordou, antecipando que o disco terá músicas “bombásticas”.

O teaser do álbum já vinha causando burburinho entre os fãs. Em 11 de agosto, a conta do New Heights no Instagram divulgou uma imagem com fundo laranja e detalhes em verde-menta, cores que logo apareceriam em uma contagem regressiva no site da cantora. Um dia antes, Swift usou batom laranja durante as gravações do podcast, sinalizando a mudança de sua clássica paleta de tons vermelhos.

O anúncio oficial do álbum, feito em 12 de agosto, teve até participação do Empire State Building, que se iluminou com o tom laranja de The Life of a Showgirl. A legenda da publicação do icônico ponto turístico no Instagram foi direta: “Rumo à próxima era”.

Taylor Swift é elogiada por Austin Butler e Zoë Kravitz em entrevista

Recentemente, a cantora Taylor Swift foi tema de uma entrevista concedida pelos atores Austin Butler e Zoë Kravitz. Durante uma conversa voltada para a promoção do filme Caught Stealing, estrelado pela dupla, os artistas compartilharam algumas experiências pessoais relacionadas à intérprete de “Shake It Off”.

Zoë Kravitz iniciou comentando sobre a admiração que tem pela amiga de longa data, afirmando que já ouviu o álbum mais recente de Taylor Swift e que não há nenhuma faixa que mereça ser pulada. A atriz, conhecida por interpretar a Mulher-Gato na nova sequência de filmes do Batman, mantém uma amizade com Taylor desde a era 1989. Recentemente, a cantora utilizou sua plataforma no Instagram para divulgar o lançamento do filme Blink Twice, dirigido por Zoë. Além disso, as artistas também dividiram créditos no álbum vencedor da categoria “Álbum do Ano” no Grammy, Midnights, pela composição da faixa “Lavender Haze”.

Na sequência, Austin Butler compartilhou sua experiência como fã de Taylor Swift, relatando a emoção de participar da turnê recordista The Eras Tour. O ator, indicado ao Oscar, descreveu a grandiosidade da produção do show e revelou que a experiência o impressionou tanto que, ao voltar para casa, assistiu ao documentário Miss Americana, que traça a trajetória pessoal e artística de Taylor.

“Eu fui a The Eras Tour e fiquei completamente impressionado. Fiquei maravilhado — foi incrível, fiquei realmente boquiaberto. Depois, naquela mesma noite, voltei para casa e assisti ao documentário — e percebi que tinha um respeito genuíno por ela.”

Austin ainda reforçou a conexão emocional que sentiu com a cantora ao conhecer mais de sua carreira:

“Além disso, no documentário, ela se mostra muito vulnerável ao falar, e isso me fez sentir… fez com que eu me importasse profundamente com ela.”

O novo filme da dupla tem estreia marcada para o dia 2 de outubro aqui no Brasil.