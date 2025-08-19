Dua Lipa revela detalhes inéditos do álbum “DL4” em entrevista

A cantora britânica Dua Lipa está prestes a desembarcar no Brasil com a “Radical Optimism Tour”, que já se consolidou como a maior turnê de sua carreira. No entanto, mesmo com a agenda lotada de compromissos internacionais, a artista já está imersa na produção de seu quarto álbum de estúdio, chamado provisoriamente de “DL4”.

Em entrevista exclusiva para a Harper’s Bazaar dos Estados Unidos, onde também estampa a capa da edição mais recente, Dua Lipa compartilhou três grandes revelações sobre o projeto. O sucessor de Radical Optimism (2024) promete ser um marco em sua trajetória, reunindo parcerias de peso, composições pessoais e uma busca por novos sons.

Um dos pontos que mais empolgaram os fãs foi a confirmação de que Dua Lipa voltou a trabalhar com o produtor Mark Ronson, vencedor de nove prêmios Grammy e responsável por sucessos como Uptown Funk. Essa não é a primeira vez que os dois colaboram. Eles já haviam trabalhado juntos em Electricity (2018) e em Dance Tonight (2023).

Ronson destacou, em entrevista à revista, a evolução artística da cantora:

“Ela sempre foi madura e adulta, por causa da rapidez com que cresceu. Mas quem ela se tornou… esta é uma nova era para ela como compositora, cantora e ser humano”, disse o produtor.

Essa parceria reforça as expectativas de que o álbum “DL4” traga uma sonoridade sofisticada e inovadora, mantendo a identidade pop de Dua Lipa, mas com novas camadas criativas.

Outro detalhe revelado é que parte das composições de Dua Lipa no “DL4” foram inspiradas em seu relacionamento com o ator inglês Callum Turner, com quem ela está noiva. Segundo Mark Ronson, uma das músicas escritas pela artista sobre o noivado chamou especialmente sua atenção, por ser “emocionante e extremamente pessoal”.

Essa abertura em trazer sentimentos íntimos para suas letras marca uma nova fase na carreira de Dua, mais madura e conectada com suas experiências de vida.

Dua Lipa: Busca por reinvenção e novos caminhos musicais

Além das parcerias e da inspiração pessoal, Dua Lipa revelou que o processo criativo do “DL4” é pautado por experimentação diária.

“Todos os dias faço algo que soa completamente diferente do dia anterior. Tentar descobrir a nova direção é provavelmente a parte mais divertida, mas também a mais difícil”, afirmou à Harper’s Bazaar.

Esse desejo de se reinventar reflete uma das marcas registradas da cantora, que já lançou três álbuns em apenas sete anos: Dua Lipa (2017), Future Nostalgia (2020) e Radical Optimism (2024). O resultado dessa consistência são múltiplos reconhecimentos, incluindo três Grammys e sete BRIT Awards.

Com o “DL4”, Dua Lipa promete abrir um novo capítulo em sua carreira, equilibrando pop, inovação e intimidade pessoal. A expectativa é que o álbum não apenas consolide seu status global, mas também mostre uma artista em constante evolução.