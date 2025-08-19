Gustavo Mioto deixa de seguir Ana Castela

O universo sertanejo voltou a ferver nas redes sociais após uma atitude inesperada de Gustavo Mioto em relação a Ana Castela. O cantor decidiu deixar de seguir a ex-namorada no Instagram, gesto que imediatamente chamou atenção dos internautas e abriu espaço para novos rumores sobre a relação entre os dois.

A situação ficou ainda mais polêmica porque, além de deixar de seguir Ana, Mioto também deixou de acompanhar os perfis dos pais da cantora, conhecida como “Boiadeira”. Apesar disso, Ana Castela segue acompanhando o ex em suas redes.

O movimento digital rapidamente tomou conta da web e se tornou assunto em páginas de celebridades. Fãs e curiosos interpretaram a ação como sinal de ressentimento ou até de um corte definitivo nos laços que ainda pareciam existir entre o ex-casal.

“Dor de cotovelo pura”, comentou um seguidor em uma página de fofocas. Outro ironizou: “Se parou de seguir é porque o babado é forte”. Já um terceiro levantou a hipótese de ciúmes: “O Zé Felipe deve estar no meio dessa história”.

O impacto da decisão ganhou força porque, até pouco tempo atrás, mesmo separados, Gustavo Mioto e Ana Castela mantinham uma relação amigável. Eles eram vistos juntos em eventos e até chegaram a gerar expectativas de reconciliação entre fãs.

No mesmo período em que o unfollow aconteceu, os rumores de um possível envolvimento de Ana Castela com Zé Felipe voltaram a circular com intensidade. No último domingo (17/08), o sertanejo foi visto acompanhando a artista em um show realizado em Buritama, no interior de São Paulo.

Zé Felipe não apenas posou ao lado da cantora como também circulou pelos bastidores, gesto que reforçou os comentários sobre um suposto romance. Para muitos fãs, a coincidência temporal entre a presença dele e o unfollow de Mioto foi vista como mais do que simples acaso.

De acordo com informações do portal LeoDias, Ana e Zé teriam viajado juntos de Londrina, cidade onde ela reside, até Buritama, o que fortaleceu ainda mais as especulações. A história, no entanto, não é nova. Em junho, após um encontro dos dois em Orlando, nos Estados Unidos, os boatos já haviam surgido. Na época, tanto Ana quanto a equipe de Zé Felipe negaram qualquer envolvimento amoroso.

Ana Castela e Gustavo Mioto: O que esperar dos próximos capítulos

Embora Gustavo Mioto não tenha se pronunciado sobre o motivo do unfollow, a atitude mexeu com os fãs e reacendeu as conversas sobre os desdobramentos da vida pessoal dos sertanejos. Enquanto isso, Ana segue cumprindo sua agenda de shows e interações com os seguidores, sem comentar o gesto do ex.

A história demonstra mais uma vez como as relações amorosas de artistas populares se tornam combustível para especulações e movimentam o público tanto quanto suas carreiras musicais. Para os fãs, o que resta é acompanhar os próximos capítulos dessa novela sertaneja que mistura redes sociais, ciúmes e novas possibilidades de romance.