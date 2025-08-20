Gracyanne Barbosa diz ter perdido 4kg na primeira semana do ‘Dança dos Famosos’

A motivação de Gracyanne para o desafio vem do desejo de se destacar no programa - (crédito: Observatorio dos Famosos)





Gracyanne Barbosa, de 41 anos, comemora avanços significativos em sua jornada fitness. Recentemente, a participante do Dança dos Famosos compartilhou em seu Instagram que conseguiu eliminar 4kg em apenas uma semana, atingindo a metade da meta inicial de 8kg para melhorar seu desempenho na competição. Com 82kg, ela já ajustou seu objetivo e pretende eliminar mais 6kg — "2kg a mais do que tinha estipulado inicialmente".

A motivação de Gracyanne para o desafio vem do desejo de se destacar no programa. Em post anterior, ela explicou: "Quero emagrecer porque estou tendo a oportunidade maravilhosa de estar no Dança, que era meu sonho. Eu quero fazer tudo que puder aprender! Aqueles giros no alto… não quero matar meu professor. Estou pesada, com 86kg. Quero chegar a uns 78kg. Será que consigo?".

Apesar do progresso, a influencer reconhece a dificuldade da jornada. "Agora o meu desafio é comigo mesma. Correr atrás da perda de peso, buscar o que quero e vencer a balança", escreveu, reforçando que o foco está no esforço pessoal e na disciplina.

Com determinação e disciplina, Gracyanne Barbosa segue firme em busca de seus objetivos, mostrando que, além de talento na dança, sua força de vontade é um diferencial na competição.