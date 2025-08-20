Taylor Swift pode expor suposta crise de amizade com Blake Lively

O novo álbum de Taylor Swift, The Life of a Showgirl, que chega às plataformas em 3 de outubro, já está dando o que falar antes mesmo do lançamento oficial. A cantora de 35 anos revelou a lista completa de 12 faixas em 13 de agosto, e algumas delas têm feito fãs especularem sobre possíveis alfinetadas em uma amizade famosa: a com Blake Lively.

Entre os títulos mais comentados estão “Ruin the Friendship” e “CANCELLED!”, que rapidamente viralizaram nas redes sociais. No X, antiga Twitter, fãs questionaram se as músicas poderiam abordar episódios recentes da vida de Lively, incluindo sua disputa legal contra Justin Baldoni e outros envolvidos no filme It Ends with Us. A atriz acusa Baldoni e sua equipe de assédio e difamação, algo que eles negam.

A relação entre Swift e Lively também entrou na mira quando documentos judiciais mostraram que a equipe de Baldoni solicitou acesso às comunicações entre as duas, gerando rumores sobre um possível distanciamento entre as amigas. Fontes próximas afirmaram que, embora existam esforços para manter uma relação amigável, a amizade nunca mais voltou a ser a mesma.

Famosos e comentaristas brasileiros também se engajaram na especulação. Didi Effe, apresentadora de TV, escreveu que tinha certeza de que “Ruin the Friendship” seria sobre Lively, enquanto Billy Bush comentou em seu podcast que Taylor tem histórico de abordar relações importantes em sua vida, incluindo amizades desfeitas.

Os fãs de Swift, conhecidos como Swifties, não perderam tempo: publicações sobre a possível referência a Lively já somam milhares de interações, com internautas debatendo cada detalhe dos títulos e letras anunciadas.

O álbum promete revelar não apenas histórias de amor e término, mas também nuances das amizades e dos bastidores que cercam a vida da artista, mantendo a tradição de Taylor de transformar experiências pessoais em música que conecta milhões de pessoas.

Taylor Swift é elogiada por Austin Butler e Zoë Kravitz em entrevista

Recentemente, a cantora Taylor Swift foi tema de uma entrevista concedida pelos atores Austin Butler e Zoë Kravitz. Durante uma conversa voltada para a promoção do filme Caught Stealing, estrelado pela dupla, os artistas compartilharam algumas experiências pessoais relacionadas à intérprete de “Shake It Off”.

Zoë Kravitz iniciou comentando sobre a admiração que tem pela amiga de longa data, afirmando que já ouviu o álbum mais recente de Taylor Swift e que não há nenhuma faixa que mereça ser pulada. A atriz, conhecida por interpretar a Mulher-Gato na nova sequência de filmes do Batman, mantém uma amizade com Taylor desde a era 1989. Recentemente, a cantora utilizou sua plataforma no Instagram para divulgar o lançamento do filme Blink Twice, dirigido por Zoë. Além disso, as artistas também dividiram créditos no álbum vencedor da categoria “Álbum do Ano” no Grammy, Midnights, pela composição da faixa “Lavender Haze”.

Na sequência, Austin Butler compartilhou sua experiência como fã de Taylor Swift, relatando a emoção de participar da turnê recordista The Eras Tour. O ator, indicado ao Oscar, descreveu a grandiosidade da produção do show e revelou que a experiência o impressionou tanto que, ao voltar para casa, assistiu ao documentário Miss Americana, que traça a trajetória pessoal e artística de Taylor.

“Eu fui a The Eras Tour e fiquei completamente impressionado. Fiquei maravilhado — foi incrível, fiquei realmente boquiaberto. Depois, naquela mesma noite, voltei para casa e assisti ao documentário — e percebi que tinha um respeito genuíno por ela.”

Austin ainda reforçou a conexão emocional que sentiu com a cantora ao conhecer mais de sua carreira:

“Além disso, no documentário, ela se mostra muito vulnerável ao falar, e isso me fez sentir… fez com que eu me importasse profundamente com ela.”

O novo filme da dupla tem estreia marcada para o dia 2 de outubro aqui no Brasil.