Jojo Todynho anuncia nova plástica e manda recado aos críticos

De acordo com o Portal LeoDias, a cantora e influenciadora digital Jojo Todynho voltou a ser assunto nas redes sociais após revelar, na madrugada desta terça-feira (19/8), que vai passar por mais uma cirurgia plástica. Aos 28 anos e após perder cerca de 90 kg desde sua cirurgia bariátrica, a artista contou que realizará uma alectomia, procedimento voltado à redução das asas nasais.

A notícia dividiu opiniões, mas Jojo fez questão de deixar claro que está tranquila com a decisão e que não se importa com críticas externas.

Em vídeos publicados no Instagram, Jojo explicou o motivo de optar pela intervenção estética. Segundo ela, a grande perda de peso deixou seu rosto mais fino, o que acabou mudando a harmonia com o nariz.

“Já tinha em mente mexer no nariz porque, como o rosto afinou muito, estou um pouco incomodada. Vou fazer alectomia, nada demais, só para dar um glow. Não é nada invasivo”, contou.

A cantora ressaltou que não busca mudanças radicais: “Eu amo meu nariz, não tenho nariz feio, não vou virar uma LaToya Jackson. Só vou fechar um pouquinho porque, com o emagrecimento, algo passou a me incomodar. Sempre achei meu nariz harmonioso com meu rosto, mas agora quis ajustar”.

Jojo Todynho: Resposta às críticas e recado para os seguidores

Jojo também aproveitou o momento para rebater comentários negativos sobre suas escolhas estéticas. Em tom firme, destacou que nunca se preocupou em agradar os outros. “Antes, quando eu estava gorda, as pessoas se incomodavam. Emagreci e as pessoas continuam se incomodando. Eu faço por mim porque sei que vai ser bom para mim. Se algo incomoda você, faça por você e não pelo outro. As pessoas vão sempre falar”, afirmou.

A artista ainda incentivou os fãs a cuidarem de si mesmos sem se prender às opiniões externas. “Não tem que agradar ninguém. A vida é sua. Eu me sinto bem e é isso que importa”, completou.

Recentemente, Jojo celebrou dois anos desde que realizou a cirurgia bariátrica, em agosto de 2023. Em suas redes, ela compartilhou um texto emocionado sobre as mudanças que viveu desde então, tanto físicas quanto emocionais.

Além do procedimento bariátrico, a cantora já passou por lipoaspiração, lifting nas pernas, abdominoplastia, redução de mama e uma cirurgia reparadora para corrigir cicatrizes. Cada intervenção, segundo Jojo, fez parte de seu processo de transformação e autocuidado, sempre guiado pelo desejo de se sentir melhor consigo mesma.

Hoje, com quase 90 kg a menos, Jojo Todynho mostra com orgulho sua evolução. Em diversas ocasiões, ela exibiu seu novo corpo e destacou que a jornada não foi fácil, mas que valeu a pena. “Estou feliz, saudável e cuidando de mim”, declarou em postagem recente.

A decisão pela nova plástica de Jojo Todynho reforça seu posicionamento firme sobre a importância de se priorizar e não ceder às pressões externas. Enquanto continua compartilhando sua trajetória de emagrecimento e autoestima, a cantora segue mostrando que cada passo é feito por ela e para ela.