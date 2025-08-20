Taylor Swift revela segredo para lidar com críticas e internet

Considerada uma das maiores artistas pop do século, Taylor Swift, 35, abriu o jogo sobre como lida com a mídia e os comentários incessantes nas redes sociais. A cantora participou do podcast “New Heights”, apresentado pelos irmãos Travis e Jason Kelce, e compartilhou sua visão sobre manter a saúde mental diante da pressão pública.

“Se você deixa que algoritmos te elogiem ou te critiquem o tempo todo, acaba se colocando como o centro do universo. Não é saudável, e eu não quero viver assim”, disse Taylor.

A artista revelou que se afastou de forma radical do mundo digital: “Meus comentários no Instagram estão desligados há cerca de 10 anos e não sinto falta disso. Meu foco é criar música e cuidar dos meus fãs. É difícil algo realmente me atingir.”

Taylor também comparou sua energia pessoal a uma joia de luxo: “Nem todo mundo merece. Pense nisso como algo precioso.” Ela reforçou que notícias ou manchetes sobre sua vida nem sempre precisam afetá-la: “Algumas coisas podem envolver meu nome e ainda assim não precisam ser da minha conta.”

Sobre seu relacionamento com Travis Kelce, Taylor disse que evita se prender a opiniões externas: “Se você alimenta sua mente com tudo o que lê, acaba internalizando isso. Prefiro não dar espaço para essas interferências.”

O novo álbum de Taylor Swift, The Life of a Showgirl, que chega às plataformas em 3 de outubro, já está dando o que falar antes mesmo do lançamento oficial. A cantora de 35 anos revelou a lista completa de 12 faixas em 13 de agosto, e algumas delas têm feito fãs especularem sobre possíveis alfinetadas em uma amizade famosa: a com Blake Lively.

Entre os títulos mais comentados estão “Ruin the Friendship” e “CANCELLED!”, que rapidamente viralizaram nas redes sociais. No X, antiga Twitter, fãs questionaram se as músicas poderiam abordar episódios recentes da vida de Lively, incluindo sua disputa legal contra Justin Baldoni e outros envolvidos no filme It Ends with Us. A atriz acusa Baldoni e sua equipe de assédio e difamação, algo que eles negam.

Taylor Swift é elogiada por Austin Butler e Zoë Kravitz em entrevista

Recentemente, a cantora Taylor Swift foi tema de uma entrevista concedida pelos atores Austin Butler e Zoë Kravitz. Durante uma conversa voltada para a promoção do filme Caught Stealing, estrelado pela dupla, os artistas compartilharam algumas experiências pessoais relacionadas à intérprete de “Shake It Off”.

Zoë Kravitz iniciou comentando sobre a admiração que tem pela amiga de longa data, afirmando que já ouviu o álbum mais recente de Taylor Swift e que não há nenhuma faixa que mereça ser pulada. A atriz, conhecida por interpretar a Mulher-Gato na nova sequência de filmes do Batman, mantém uma amizade com Taylor desde a era 1989. Recentemente, a cantora utilizou sua plataforma no Instagram para divulgar o lançamento do filme Blink Twice, dirigido por Zoë. Além disso, as artistas também dividiram créditos no álbum vencedor da categoria “Álbum do Ano” no Grammy, Midnights, pela composição da faixa “Lavender Haze”.

Na sequência, Austin Butler compartilhou sua experiência como fã de Taylor Swift, relatando a emoção de participar da turnê recordista The Eras Tour. O ator, indicado ao Oscar, descreveu a grandiosidade da produção do show e revelou que a experiência o impressionou tanto que, ao voltar para casa, assistiu ao documentário Miss Americana, que traça a trajetória pessoal e artística de Taylor.

“Eu fui a The Eras Tour e fiquei completamente impressionado. Fiquei maravilhado — foi incrível, fiquei realmente boquiaberto. Depois, naquela mesma noite, voltei para casa e assisti ao documentário — e percebi que tinha um respeito genuíno por ela.”

Austin ainda reforçou a conexão emocional que sentiu com a cantora ao conhecer mais de sua carreira:

“Além disso, no documentário, ela se mostra muito vulnerável ao falar, e isso me fez sentir… fez com que eu me importasse profundamente com ela.”

O novo filme da dupla tem estreia marcada para o dia 2 de outubro aqui no Brasil.