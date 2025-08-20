Demi Lovato surpreende fãs ao se reunir com Jonas Brothers

Demi Lovato, de 32 anos, emocionou fãs ao fazer uma aparição surpresa no show dos Jonas Brothers em Nova Jersey, nos Estados Unidos, no último domingo (10). A cantora e atriz relembrou sua trajetória com os colegas de “Camp Rock” em uma conversa sincera no podcast Chicks in the Office.

“Joe Jonas me ligou e disse: ‘Ei, você vai fazer algo no dia 10? Adoraríamos que você cantasse ‘This Is Me’ e ‘Wouldn’t Change a Thing’ conosco. Você foi uma parte enorme da nossa história e este show significa muito para nós.’ Foi incrível poder passar esse tempo com eles, todos nós passamos por tantas coisas juntos”, contou Demi.

A artista ainda destacou o carinho recebido dos irmãos Jonas: “Eles vieram até meu camarim, conheceram meu marido, e me fizeram sentir muito valorizada. Cada segundo no palco foi restaurador e especial.”

Demi revelou que não hesitou em aceitar o convite, especialmente por poder revisitar “This Is Me”, seu primeiro grande sucesso. “Cantar essa música com eles depois de tantos anos foi como fechar um ciclo. Precisei dar umas olhadas na letra antes de subir ao palco, mas assim que ouvi algumas vezes, tudo voltou. No final da checagem de som, Joe disse: ‘É, a gente ainda manda bem’.”

Além do reencontro musical, a cantora aproveitou para maratonar os filmes Camp Rock com amigas. “Uma das minhas melhores amigas nunca tinha visto o segundo filme, então assistimos juntos. Eu me encolhi de vergonha, mas adorei cada segundo. Esses projetos não são apenas trabalhos antigos; são memórias que me trouxeram alegria em momentos difíceis da minha vida”, refletiu Demi.

Demi Lovato deve adiar novo álbum e fãs aguardam novidades em 2026

Os fãs de Demi Lovato terão que esperar mais um pouco para conferir seu novo álbum. Segundo matéria publicada recentemente pela revista Harper’s Bazaar, a cantora americana deve lançar seu nono disco de estúdio apenas em 2026.

A notícia gerou especulação entre seguidores, já que, no mês passado, a Rolling Stone havia informado que o projeto estava em fase final de produção e com previsão de lançamento ainda em 2025.

Por enquanto, nada foi confirmado oficialmente pela própria artista. Demi, no entanto, deu o primeiro passo da nova era com o lançamento do single “Fast”, no dia 1º de agosto, deixando claro que está ativa na produção musical, mas que o disco completo precisará de mais tempo para chegar às plataformas digitais e físicas.

Com este novo álbum, Demi Lovato promete uma mudança de estilo em relação aos lançamentos anteriores. Após explorar sonoridades mais pesadas e voltadas ao rock em “Holy Fvck” (2022) e em “Revamped” (2023), a cantora opta por retornar ao dance-pop, gênero que consagrou parte de sua carreira e que tem maior apelo nas paradas internacionais.

A produção de “Fast” ficou a cargo do renomado Zhone, conhecido por seu trabalho com artistas como Kesha e Troye Sivan. A faixa apresenta batidas eletrônicas envolventes, vocais potentes e refrões que prometem ser marcantes, mantendo a identidade vocal característica de Demi enquanto se conecta com tendências modernas do pop. Espera-se que o restante do álbum siga a mesma linha, reforçando o retorno da artista a um som mais dançante e radiofônico.

O adiamento do disco provocou reações mistas entre os fãs. Alguns demonstraram frustração nas redes sociais, enquanto outros se mostraram animados com a expectativa de que o álbum seja ainda mais refinado. A estratégia de lançar singles antes do álbum completo é comum no mercado musical, permitindo que artistas testem a recepção do público e construam expectativa para o projeto completo.

Além disso, o lançamento de singles antecipados permite que Demi mantenha presença nas paradas de música e nas plataformas de streaming, mantendo seu nome em alta enquanto finaliza os últimos detalhes do álbum. Essa abordagem já foi utilizada por artistas como Ariana Grande e Lady Gaga, e tende a gerar engajamento e buzz em redes sociais, aumentando o impacto do lançamento oficial.

Até que Demi confirme oficialmente a data de estreia, os fãs devem acompanhar de perto cada novidade, clipe e lançamento de single. Enquanto isso, “Fast” serve como uma prévia do que está por vir, indicando que a cantora está pronta para reconquistar o público com uma nova fase cheia de energia, vocais poderosos e batidas dançantes.