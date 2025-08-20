Jessie J confirma show acústico no The Town em São Paulo

Jessie J está de volta ao Brasil! A cantora britânica confirmou por meio de suas redes sociais que fará parte da programação oficial do festival The Town, que acontece no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. O show está marcado para o dia 13 de setembro e, segundo a própria artista, será em um formato completamente acústico, trazendo uma experiência única e intimista para o público.

A apresentação terá aproximadamente 60 minutos de duração, com início previsto para às 18h10, após ajustes recentes na grade do evento. Inicialmente, o espetáculo estava marcado para às 20h30, mas a organização decidiu antecipar o horário para adequar melhor a programação.

Jessie J e grandes nomes no The Town

Nesta edição, o The Town contará com apresentações de grandes ícones da música internacional e nacional. Entre os nomes confirmados estão Mariah Carey, Ivete Sangalo e Natasha Bedingfield, que dividirão os palcos com Jessie J, transformando o festival em um dos eventos mais aguardados do ano.

A participação da cantora britânica é considerada um dos pontos altos da programação, principalmente porque Jessie J mantém uma conexão especial com os fãs brasileiros. Sua voz poderosa e presença de palco marcante prometem emocionar o público em uma performance diferenciada e exclusiva.

Mais do que um simples show, a vinda de Jessie J ao Brasil carrega um significado profundo. A artista recentemente passou por um período delicado de saúde, enfrentando um câncer de mama. Após cirurgias e tratamentos intensos, Jessie anunciou sua recuperação e decidiu retomar os palcos para celebrar a vida e sua cura ao lado dos fãs.

Esse retorno tem emocionado admiradores no mundo todo, que acompanham de perto a força e resiliência da cantora. Para o público brasileiro, o espetáculo será não apenas uma apresentação musical, mas também um momento de celebração e inspiração.

Com mais de uma década de carreira, sucessos como “Price Tag”, “Domino” e “Bang Bang” consolidaram Jessie J como uma das vozes mais marcantes do pop mundial. Agora, em versão acústica, seus hits ganharão novas interpretações, mais próximas e intimistas, criando um clima de proximidade com os fãs.

O The Town tem se consolidado como um dos maiores festivais de música do Brasil, e a confirmação de Jessie J reforça ainda mais o peso de sua programação internacional. Para os admiradores, fica a expectativa de um espetáculo inesquecível, em que emoção e música caminharão lado a lado.