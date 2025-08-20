Gilberto Gil presta homenagem emocionante a Preta Gil: “1 mês de saudade”

Nesta quarta-feira (20/8), Gilberto Gil usou as redes sociais para fazer uma homenagem comovente à filha, Preta Gil, que faleceu há um mês, aos 50 anos, após uma longa batalha contra o câncer. O cantor compartilhou uma foto de Preta ainda na infância e escreveu na legenda: “1 mês de saudade”, acompanhado de um coração.

A publicação rapidamente repercutiu, reunindo mensagens de apoio de fãs, amigos e admiradores que também sentem a falta da artista, lembrada por sua força, autenticidade e legado na música e na televisão.

Além de Gilberto Gil, outros familiares e pessoas próximas também têm feito homenagens à cantora. Sua filha Bela Gil usou recentemente as redes sociais para refletir sobre o luto: “Aprendendo a dar espaço para a saudade”, escreveu.

Já Ju de Paulla, uma das amigas mais próximas de Preta, também emocionou os seguidores ao relembrar a ausência da artista: “Um mês. Parece pouco no calendário, mas aqui dentro é uma eternidade. Uma saudade que não precisa de data para existir. Um vazio que insiste em não dar trégua, mas o mundo segue girando. Te amo eterno”, declarou.

Os irmãos e filhos de Preta também têm prestado tributos. Francisco e Flor Gil, por exemplo, eternizaram a memória da mãe com tatuagens em homenagem a ela.

Preta Gil enfrentava um câncer no intestino desde 2023. Inicialmente, o tratamento parecia ter tido sucesso, mas em agosto de 2024 a doença retornou, atingindo os linfonodos, o ureter e provocando metástase no peritônio, membrana que envolve os órgãos abdominais.

A cantora passou por tratamentos experimentais nos Estados Unidos, mas decidiu retornar ao Brasil para estar próxima da família. Infelizmente, faleceu no dia 20 de julho, dentro de uma ambulância a caminho do aeroporto.

Durante todo o processo, Preta contou com o apoio de pessoas queridas, como sua madrasta Flora Gil, a médica Roberta Saretta, além de amigos como Carolina Dieckmann e familiares, incluindo o filho Francisco Gil e a neta Sol de Maria.

Preta Gil e Gilberto: Legado e memória

Mais do que uma cantora de sucesso, Preta Gil deixou um legado de autenticidade, coragem e representatividade. Sua luta contra o câncer foi acompanhada de perto pelo público, que se inspirou em sua transparência e força.

A homenagem feita por Gilberto Gil não apenas reforça a dor da ausência, mas também a dimensão do amor e da admiração que cercam a memória de Preta. Um mês após sua partida, ela segue sendo lembrada não apenas como filha, mãe e amiga, mas como uma artista que marcou gerações com sua voz e sua verdade.