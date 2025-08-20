Miley Cyrus pode ganhar talk show milionário e surpreende fãs

A carreira de Miley Cyrus pode estar prestes a ganhar um novo capítulo. Conhecida por sua trajetória como cantora, compositora e atriz, a artista norte-americana agora estaria no radar da rede NBC, que ofereceu a ela a impressionante quantia de US$ 60 milhões para comandar um talk show nos Estados Unidos. A informação foi divulgada por rádios norte-americanas nesta segunda-feira (18/08) e repercutiu fortemente nas redes sociais.

Segundo fontes ligadas à emissora, a ideia é transformar Miley Cyrus em uma nova apresentadora de TV, nos moldes de programas que já fazem sucesso, como o The Kelly Clarkson Show e o The Drew Barrymore Show. O contrato oferecido, de US$ 60 milhões, corresponderia apenas à primeira temporada, evidenciando o peso que a rede enxerga no nome da artista.

Caso o acordo seja fechado, as gravações devem começar ainda este ano, com estreia prevista para 2026. Embora o projeto esteja em fase inicial, a possibilidade animou fãs que já conhecem o carisma e a espontaneidade de Miley em frente às câmeras.

Vale destacar que essa não seria a primeira parceria da cantora com a NBC. Em 2016 e 2017, ela participou do reality musical The Voice como técnica, substituindo Gwen Stefani por duas temporadas.

Miley Cyrus lançou recentemente seu nono álbum de estúdio, “Something Beautiful”, acompanhado de um filme exibido nos cinemas. Apesar da boa recepção, a artista já afirmou publicamente que não pretende sair em turnê com o projeto. A ausência de compromissos de shows abre espaço em sua agenda para um novo desafio profissional, como o talk show.

Fontes próximas afirmam que a NBC enxerga a cantora como um nome capaz de atrair tanto audiência jovem quanto mais madura, explorando seu histórico que vai da era Disney Channel ao estrelato mundial da música pop.

Miley Cyrus: Reconhecimento em Hollywood

Além da possível estreia como apresentadora, Miley Cyrus também está confirmada para receber uma estrela na Calçada da Fama de Hollywood em 2026. O anúncio foi feito em julho, reforçando o prestígio da artista no cenário do entretenimento mundial.

Miley será a segunda personalidade de sua geração do Disney Channel a receber a homenagem, depois dos Jonas Brothers, que ganharam a estrela em 2024. Outros nomes que passaram pelo canal também já foram eternizados, como Christina Aguilera, Britney Spears e Justin Timberlake.